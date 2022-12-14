Украинские удары «Хаймарсами» по коридору в Крым

Переход Мелитополя под контроль Украины ставит под угрозу поставки военной техники и боеприпасов как на оккупированную левобережную часть Херсонской области, так и на остающуюся под российской оккупацией часть Запорожской области. Выход к Мелитополю и далее к Азовскому морю позволит Украине более эффективно наносить удары по территории Крыма, в том числе, возможно, и по Крымскому мосту.

Радио Свобода анализирует последние удары, нанесенные Украиной по Мелитополю – одному из крупнейших оккупированных Россией городов в Запорожской области Украины и стратегически важному населенному пункту на сухопутной дороге из России в аннексированный Крым.

Вечером 10 декабря жители оккупированного российской армией города Мелитополь Запорожской области Украины услышали серию мощных взрывов. Через несколько часов в телеграм-каналах появилось видео последствий удара: по нему удалось установить, что обстрелу подвергся мини-отель и ресторан “Привал охотника”, расположенный на восточной окраине города. Именно в Мелитополь, по данным украинских и российских источников, Россия перенесла командование южным фронтом после ухода из Херсона, кроме того, этот город является ключевым узлом на пути из России в Крым.

Вскоре после первых сообщений о взрывах украинский мэр Мелитополя Иван Федоров написал в телеграме, что в результате удара “поджарились около 200 оккупантов”, а затем на брифинге для прессы уточнил, что число погибших составляет “десятки человек”, а 200 – это оценка числа раненых. По словам Федорова, “на базе гостинично-ресторанного комплекса постоянно проживало подразделение ФСБ, ответственное за аналитику”. На одном из видео ликвидации пожара на месте взрыва видны двое пострадавших. Как сказал Федоров в понедельник, за последние дни в районе Мелитополя были также поражены радиолокационная станция противника и блокпост в населенном пункте Богдановка в 20 километрах от города.

Российская версия случившегося была иной. Как написало агентство “РИА Новости”, в результате удара пострадали мирные жители, отдыхавшие в гостинице и ресторане. По уточненным данным российской стороны, погибли два человека, три были ранены. Удар, как утверждается, был нанесен из американской ракетной системы HIMARS. Обломки ракет были показаны журналистам. Об использовании HIMARS пишут и украинские источники. Ближайшие к Мелитополю украинские позиции находятся примерно в 70 километрах, то есть в пределах досягаемости “обычных” (без увеличенной дальности полета) ракет для установок HIMARS. Глава российской оккупационной администрации Евгений Балицкий заявил, что 2 ракеты были сбиты ПВО, четыре достигли цели. Иван Федоров говорил о 10 взрывах.

Нестыковки в показаниях российских СМИ и оккупационных властей

Российская версия о том, что в “Привале охотника” находились обычные “мирные жители”, выглядит сомнительной: по словам очевидцев, удар произошел в районе 20 часов 30 минут, то есть за полчаса до комендантского часа. Как отмечают в комментариях в телеграме местные жители, в этом время ужинать в ресторане могли лишь военные, на которых его действие не распространяется. О том, что в ресторане ужинали “мирные граждане”, написал в телеграме Евгений Балицкий, бывший депутат Верховной рады Украины от пророссийского “Оппозиционного блока”, назначенный Кремлем в октябре на пост губернатора Запорожской области.

Слова Балицкого противоречат репортажам российских СМИ, чьи корреспонденты побывали на месте событий утром следующего дня. Так, корреспондент “Известий” в своем сюжете говорит, что в уничтоженном ударом ресторане в этот момент “к счастью, не было людей”, а погибшие находились в одном из домиков, где можно остановиться на ночлег.

Кто погиб в результате удара?

10 декабря, в день обстрела “Привала охотника”, у Евгения Балицкого был день рождения. По данным телеграм-канала “РИА-Мелитополь”, его “свита” в момент удара отмечала праздник в “Привале охотника”. Сам Балицкий при этом якобы находился в Крыму.

Число в 200 раненых, названное украинским мэром Мелитополя Иваном Федоровым, кажется завышенным: как следует из фотографий и спутниковых снимков комплекса “Привал охотника”, он состоит из 5–6 домиков с двухместными номерами и ресторана, который может вместить до 50 человек. Судя по видео, в “Привале охотника” было полностью разрушено основное здание, в котором находились ресторан и банкетный зал, а также пострадали несколько деревянных домиков с номерами. Некоторые части “Привала охотника” не были разрушены, в частности выжили птицы из находящегося на территории мини-зоопарка.

Как пишет в фейсбуке волонтер расследовательской группы InformNapalm Ираклий Комахидзе, по “предварительным данным”, в результате удара по “Привалу охотника” был уничтожен “базовый лагерь одного из подразделений 19-й Мотострелковой дивизии 58-й [общевойсковой] армии (Владикавказ, Северная Осетия)”. Комахидзе со ссылкой на свои источники пишет, что в числе убитых было “много осетин”, возможно, включая заслуженного артиста Республики Северная Осетия-Алания Сослана Фидарова, сыгравшего одну из главных ролей в фильме “9-я рота” Федора Бондарчука. Телеграм-канал Скиф News утверждает, что связался с Фидаровым и убедился в том, что он жив, – хотя актер действительно ездил в Запорожскую область с “гуманитарной миссией” и фотографировался с военнослужащими 19-й МСД.

12 декабря Ираклий Комахидзе также обратил внимание на воскресное сообщение на портале E-Osetia о гибели в Украине прапорщика 19-й МСД Азамата Харебова (ссылка на сохраненную копию). Где и при каких обстоятельствах погиб Харебов, на сайте E-Osetia не уточняется.

Также в воскресенье в украинских телеграм-каналах появились сообщения о том, что среди погибших в “Привале охотника” мог быть “смотрящий от чеченской мафии в Мелитополе” Мурад Саидов. Официальная должность Саидова – помощник постоянного представителя Чечни в Крыму Исы Хачукаева. В воскресенье ЧГТРК “Грозный” опубликовала видеообращение Саидова, снятое на пепелище “Привала охотника”, в котором он утверждает, что не пострадал во время удара.

Опубликованные пользователями инстаграма снимки указывают на то, что “Привала охотника” на протяжении минувшей осени продолжал использоваться в качестве развлекательного комплекса. В сентябре и начале ноября пользователи инстаграма выкладывали сделанные на территории “Привала” фотографии.

Данные о присутствии в Мелитополе российских войсковых подразделений из Северной Осетии-Алании и Чечни подтверждаются и открытыми источниками. Советник главы аннексированного Крыма Александр Синявский, регулярно посещающий Мелитополь после оккупации, выложил в своих социальных сетях ряд снимков и видео с военными из Чечни и Осетии, сделанных в городе.

На одном из видео, которое было выложено 29 ноября, Синявский передает гуманитарную помощь бойцу спецназа полка имени Ахмата Кадырова и обменивается с ним шевронами. Радио Свобода удалось геолоцировать точку передачи гуманитарной помощи – это место во дворе кафе “Цитадель” на юго-западе Мелитополя. На снимке с обменом шевронами можно увидеть в этой точке два загруженных лесом российских военных грузовика.

15 октября Синявский выложил сделанную в Мелитополе фотографию (ссылка на сохраненную копию) с главой Северной Осетии-Алании Сергеем Миняйло. В подписи к снимку утверждается, что Миняйло “побывал на передовых позициях батальона “Алания”, батальона “Осетия” и военнослужащих 58-й армии”.

Церковь пятидесятников и “ВИПы” из Москвы

В своем первом сообщении об ударе по Мелитополю Иван Федоров ошибочно предположил, что его целью стала “Мелитопольская Христианская Церковь”, которая после захвата “оккупантами” была превращена ими в “место для своих сборищ”.

На самом деле, Федоров ошибся в геолокации удара всего на несколько десятков метров. Современный комплекс зданий с концертным залом, в котором до войны размещалась бывшая “Церковь Новое поколение”, затем переименованная в “Мелитопольскую Христианскую Церковь”, действительно находится совсем рядом с “Привалом охотника”.

Церковь относится к харизматической (неопятидесятнической) христианской конгрегации. В августе 2021 года “Новое поколение” было признано “нежелательной организацией” на территории России.

Как показывают общедоступные фотографии из социальной сети “ВКонтакте”, после оккупации Мелитополя Россия превратила “Мелитопольскую Христианскую Церковь” в место проведения мероприятий Российского союза молодежи (РСМ). Сюда не раз наведывались высокопоставленные российские гости, фотографии из бывшей церкви выкладывал и председатель РСМ Павел Красноруцкий (сохраненная копия поста).

Гости мероприятий, которые российские власти проводят в здании “Мелитопольской Христианской Церкви”, могли оставаться на ночлег в расположенном бок о бок с ней “Привале охотника”, однако найти подтверждения тому факту, что кто-то из них был в гостинично-ресторанном комплексе во время удара из установок HIMARS, Радио Свобода не удалось.

Подготовка к наступлению?

Наконец, в понедельник украинским ударом был серьезно поврежден еще один объект, расположенный буквально в 500 метрах от “Привала охотника”: мост через канал реки Молочная на выезде из города в восточном направлении. Формально мост находится уже на территории соседнего села Константиновка.

Первым кадры с поврежденным мостом опубликовал российский военкор Владимир Рогов. По его данным, опоры моста были повреждены с помощью заложенных у их основания взрывных устройств. Украинские журналисты пишут об очередном ударе из установки HIMARS.

Российские власти уже закрыли мост для движения транспорта, посоветовав людям использовать объездные дороги.

Мост в Мелитополе несравним по размерам с Антоновским мостом в Херсоне, но факт удара по нему был болезненно воспринят пророссийскими “патриотическими” блогерами. Мэр Мелитополя Иван Федоров, в свою очередь, написал в телеграме, что через этот мост российские войска перевозили военную технику с восточного направления.

12 декабря в интервью телеканалу “Настоящее Время” Иван Федоров подтвердил, что именно в том районе Мелитополя, где находится “Привал охотника”, “Христианская церковь” и поврежденный мост, российская армия концентрирует свои основные силы.

“Это как минимум два захваченных завода, городской отдел полиции, военкомат – именно там основная концентрация”, – сказал Федоров. Его слова подтверждаются и открытыми источниками: так, поступающая в город “гуманитарная помощь”, как следует из фотографий российских волонтеров, разгружается и передается военным возле одного из цехов завода промышленных холодильников “Рефна”, всего в нескольких сотнях метров от “Приюта охотника”. Снимки с передачей гуманитарной помощи, на которых видна российская военная техника, опубликовал во “ВКонтакте” волонтер из смоленского отделения партии ЛДПР (геолоцированная Радио Свобода точка на

карте).

Удары по Мелитополю, в том числе из установок HIMARS, Украина наносит далеко не первый раз. По словам независимого военного аналитика Кирилла Михайлова, тот факт, что в последнее время они участились, напоминает подготовку украинского контрнаступления на Херсон. Стратегическое значение Мелитополя сложно переоценить: помимо того что здесь базируется российское командование южной группировкой войск, город является ключевым хабом того самого “сухопутного коридора в Крым из России”, который российской армии удалось “прорубить” с момента вторжения в Украину.

“Переход Мелитополя под контроль Украины ставит под угрозу поставки военной техники и боеприпасов как на оккупированную левобережную часть Херсонской области, так и на остающуюся под российской оккупацией часть Запорожской области. Выход к Мелитополю и далее к Азовскому морю позволит Украине более эффективно наносить удары по территории Крыма, в том числе, возможно, и по Крымскому мосту.

В случае освобождения Мелитополя Украиной любое движение российских сил в сторону Крыма станет если не невозможным, то очень затрудненным. Даже гражданские грузы россияне сейчас пытаются пускать по оккупированной территории, поскольку на Крымском мосту после удара по нему действует только один железнодорожный путь. Сейчас Россия старается максимально использовать “сухопутный коридор”, хотя он и так достаточно опасен в связи с периодическими взрывами и обстрелами. Украинские силы стараются максимально нарушить логистику противника.

Речка, которая протекает в Мелитополе, сравнительно небольшая, но необходимость налаживать переправу через нее может сильно осложнить жизнь российской армии, ограничить возможность быстрой переброски войск. Это также может затруднить снабжение, необходимость которого всегда возрастает в ходе любых боев, в том числе и оборонительных: растет потребность в артиллерии, в топливе и так далее. То, что Украина сейчас делает в Мелитополе, на Западе называют “Shaping the battlefield”. Это можно перевести как “подготовка поля боя”, в данном случае – к наступательным действиям”, – говорит Кирилл Михайлов.

Авторы: Марк Крутов, Сергей Добрынин; Радио Свобода