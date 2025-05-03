Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: На сьогодні у розшуку перебуває понад 70 тисяч осіб

У ході війни з РФ багато тисяч громадян України було травмовано, вбито, взято у полон і навіть вивезено на територію ворожої країни. Окрім цього, унаслідок агресії РФ проти української держави зникло дуже багато людей – як дітей, так і дорослих. Їхня доля досі залишається невідомою, як і кількість таких осіб.

Серед тих, хто в Україні наразі займається координацією розшуку, є і Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який наразі очолює Артур Добросердов. В агентстві Укрінформ обговорили із ним діяльність Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, публікацію в Інтернеті чутливої інформації про безвісти зниклих військових, а також те, чому не можна виключати із цього Реєстру осіб, навіть якщо факт їхнього перебування у полоні був підтверджений офіційно.

– Про скількох людей наразі є дані у Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин? Про скількох військових, жінок і чоловіків там є дані, якщо можете сказати? Скільки людей знаходиться у активному розшуку і щодо якої кількості осіб цей розшук було припинено?

– Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, формується з тієї інформації, яка спочатку надходить до нас із поліції. Обов’язковою умовою є те, що особа має бути оголошеною в розшук – тобто, обов’язково має бути подана відповідна заява до Національної поліції.

На сьогодні у нас у розшуку перебуває понад 70 тисяч осіб, яких ми розшукуємо – це і військові, і цивільні, і громадяни інших держав, і особи без громадянства (але обов’язково є умова – що це ті особи, які на законних основах перебували на території України).

Окремо можемо говорити щодо неповнолітніх – це 2740 осіб, яким не виповнилося на момент зникнення 18 років і дані щодо яких є у Реєстрі. Навіть якщо зараз вони вже повнолітні – ми рахуємо по них дані з того моменту, коли вони зникли.

Значна кількість зниклих безвісти – це все ж таки військові, і кожна складова системи Сил безпеки і оборони сама вирішує, як і у якій кількості це озвучувати.

Цей розшук було припинено загалом щодо понад 12 тисяч осіб – тобто, вони були знайдені: або повернулися під час обмінів із полону, або були звільнені, або, на жаль, були ідентифіковані серед тіл.

І є окремий розділ у Реєстрі, який стосується неідентифікованих тіл. Ці цифри постійно змінюються – наприклад, надходять тіла з лінії фронту, відбуваються репатріації тощо.

– Скільки витягів із Реєстру щодо отримання людиною статусу зниклого безвісти вже було надано родичам цих осіб від початку його функціонування? Для чого може знадобитися цей витяг?

– Громадяни вже отримали понад 62 тисячі таких витягів, але деякі родини отримували ці витяги не один раз. Наприклад, один раз витяг могла замовити дружина, потім – мама зниклого безвісти, потім під час оформлення певних соціальних виплат або гарантій могла бути вимога оформити більш свіжий витяг.

Що для родини на сьогодні може дати цей витяг? Це – відстрочка від мобілізації іншого члена родини, це – оформлення пенсії у зв’язку із втратою годувальника, це – оформлення документів щодо отримання грошового забезпечення родиною військовослужбовця, який зник безвісти тощо.

– Скільки у цьому Реєстрі є рішень судів про визнання осіб померлими?

– На сьогодні є 866 рішень суду про оголошення особи померлою.

У чому полягає суть цього: деякі родини володіють інформацією, що зниклий безвісти фактично загинув, однак тіла немає і неможливо у Реєстрі актів цивільного стану зареєструвати факт смерті особи. По суті має бути лікарське свідоцтво про смерть і поки лікар не огляне тіло, то таке свідоцтво не видається.

Тому у родин є таке право – не обов’язок, а право – маючи певні відповідні докази, фактичні дані – звернутися до суду, і суд за результатами розгляду такого позову може винести це рішення.

На що впливає це рішення? Це більше впливає на можливість родини розпоряджатися певним майном цього військового – тобто, на можливість розділити майно в порядку розподілу спадщини, подати певні заявки щодо пошкодженого\знищеного майна, дружина може оформити розлучення і вирішити низку інших побутових питань, пов’язаних, у тому числі, зі спільними дітьми тощо.

Розшук такого захисника як зниклого безвісти точно не припиняється. Розшук припиняється або якщо він повернеться живий, або якщо буде проведено розслідування і слідчий або прокурор винесе постанову про ідентифікацію тіла.

– Чи видає вже Реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, аналітичну інформацію про кількість жінок/чоловіків, військових/цивільних, щодо військових – у зв’язці з їхніми підрозділами (у квітні минулого року ви казали про те, що Реєстр буде невдовзі видавати цю інформацію)?

– Так, Реєстр на сьогодні може проводити таку аналітику. Ми її проводимо і надаємо тим, кому ця аналітика дійсно потрібна для виконання тих або інших задач.

– Чи можете ви надати чіткі поради людям, чиї рідні-військові зникли безвісти, щодо того, що можна писати в соцмережах про їхніх близьких, а що – ні? Тобто, чи можна у Інтернеті викладати їхні фото і персональні дані, наприклад? Бо деякі особи досі поширюють відповідні пости у різних групах у соцмережах.

– Чим більше ми даємо інформації про зниклого безвісти у таких відкритих джерелах, тим більше ми даємо можливості з цією інформацією працювати тим людям, які можуть принести не користь, а навпаки – проблему, як цій родині, так і загалом державі. Від того, що багато інформації гуляє по інтернету, я ще якоїсь користі не бачив.

Є непоодинокі випадки, коли з такими родинами зв’язуються шахраї і користуються цим фактом – кожна дружина, мама і діти майже на все готові для того, щоб звільнити або здобути інформацію по зниклому безвісти.

Ми вже неодноразово фіксували факти, коли шахраї вигадували якісь історії, легенди – начебто хтось поранений і потрібне термінове лікування, якщо рідні хочуть, щоб близький вижив, що він зараз на окупованій території – і вимагали кошти. І родини стають жертвами таких шахраїв.

З іншого боку, зі сторони країни-агресора так само можуть відбуватися маніпуляції з такими чутливими темами для родин. Ми вже неодноразово бачили, коли мали місце звернення полонених на відео до рідних із такою риторикою, щоб вони зробили все, що їм скажуть і що від цього залежить їхнє життя. І далі для цих родин починаються певні задачі від військових – і не тільки – структур РФ, пов’язані зі збором інформації, здійсненням певних диверсій, знищенням майна і так далі.

Тому я не раджу публікувати цю інформацію у відкритих джерелах. Те, що дійсно потрібно зробити – це передати у державні органи всю інформацію по зниклому безвісти.

Моніторити те, що викладають на інтернет-ресурсах РФ – це може бути дуже корисно. І коли родини знаходять таку інформацію, то це обов’язково потрібно передавати мені, в поліцію, Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, Об’єднаний центр СБУ, це є корисним.

– Наприкінці 2024 року представник МВС Дмитро Богатюк заявив, що особливими обставинами вважаються збройний конфлікт, воєнні дії, тимчасова окупація частини території України, надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру і що в цьому випадку йдеться про осіб, які зникли безвісти під час бойових дій або на ТОТ. За його словами, в цю категорію не входять особи, які вважаються депортованими, що мова йде про тих людей, про яких взагалі немає будь-якої інформації. Але до цього ви заявили, що якщо хтось думає, що людина, яка перебуває в полоні, не є зниклою безвісти, бо її місцезнаходження відомо, то це не так, що статус зниклого безвісти вказує, за яких обставин це відбулося. Можете пояснити, як це співвідноситься між собою? – Давайте відмежуємо осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і депортованих та переміщених. Є окремий реєстр переміщених, депортованих, у тому числі дітей, і є реєстр зниклих безвісти. Депортовані і переміщені – це мова іде більше про цивільне населення, яке залишилося на окупованій території. Це – тоді, коли окупаційна влада примусово ставить вимогу, щоб певна особа\група осіб перемістилися в межах окупованої території (це буде незаконне переміщення) або перемістилися на іншу територію – але вже країни-агресора (це вже будуть депортовані). Не у кожному випадку з усіма цими особами пропадає зв’язок і нам невідома їхня доля. Якщо з такими родинами взагалі пропадає зв’язок і ми не знаємо про їхню долю, то реєструється кримінальне провадження і, відповідно, далі вони набувають статус зниклих безвісти за особливими обставинами. Наприклад, якщо дитина залишилася з родиною і державні органи на сьогодні не знають, що з цією дитиною, але ця дитина разом зі своєю сім’єю живе на окупованій території, то наразі у нас немає причин оголошувати її у розшук. Якщо нам надійде інформація від родини, яка там знаходиться, від їхніх знайомих або члена їхньої сім’ї на підконтрольній українському уряду території про те, що з ними щось сталося або що щось сталося з цією дитиною, що окупаційна влада викрала цю дитину, забрала, примусово відібрала її від сім’ї – тоді так, обов’язково буде реєстрація кримінального провадження і надання дитині статусу зниклого безвісти. – Як відбувається офіційне підтвердження полону особи? – По полону раніше була дуже велика риторика щодо того, що якщо громадяни точно знають, що військовослужбовець у полоні, то чому їм потрібно подавати, по-перше, заяву про його зникнення і, по-друге, отримувати статус зниклого безвісти за особливих обставин? Вони ж начебто знають, що він у полоні. Офіційний спосіб, як можна підтвердити полон – це Женевська конвенція, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, у структурі якого є Центральне агентство розшуку. Коли розпочалася війна, українська держава визначила у нас відповідальний орган, РФ визначила у себе відповідальний орган, і якщо ми маємо полонених, то ми маємо добровільно через Центральне агентство розшуку обмінюватися списками тих, хто у нас у полоні. Вони, відповідно, мають подавати дані, хто в полоні у них із наших захисників і захисниць. На жаль, це відбувається дуже вибірково. У нас є факти, коли по репатріації надходять тіла тих, хто перед цим був підтверджений у полоні. Тому ми логічно вважаємо, що кожен, навіть той, хто перебуває в полоні, має бути оголошений у розшук і мають бути проведені першочергові слідчі дії. Ми маємо взяти біологічні зразки. І тоді, не дай Боже, якщо громадянин, перебуваючи в полоні, загине і його тіло повернуть, у нас буде шанс ідентифікувати це тіло. Окремо скажу, що тіла, які повертають, у більшості випадків перебувають у дуже поганому стані і їх неможливо візуально ідентифікувати. – Чи виключаються особи, по яким було підтверджено полон, із Реєстру зниклих безвісти? Усі, хто перебувають у полоні, все одно мають перебувати у Реєстрі і мати статус зниклих безвісти – Коли нам через Червоний Хрест надходить підтвердження полону, то ми не знаємо, де саме знаходиться особа. Ми просто маємо факт, що дійсно громадянин перебуває в полоні РФ. Якщо ми не встановили місце знаходження цього громадянина, ми не маємо права припинити розшук. Ми точно розуміємо, що ця особа не є вільною в своїх діях, рухах і реалізації своїх намірів, тому розшук не припиняється. Статус зниклого безвісти наділяє як самого зниклого безвісти, так і його родину певними правами. Якщо ми будемо виключати з цього Реєстру полонених, то ми будемо звужувати їхні права, а це є незаконним. Тому всі, хто перебувають у полоні, все одно мають перебувати у Реєстрі і мати статус зниклих безвісти, бо вони зникли саме при таких обставинах. – Чи ви плануєте модернізувати Реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у майбутньому, наприклад – вводити до нього якісь нові модулі, окрім модуля, який показує, скільки є тіл із виведеними ДНК-профілями тощо? – Так, ми плануємо, робимо і багато реалізовуємо. У нас є взаємообмін інформацією з поліцією, є взаємообмін інформацією з експертною службою. Ми дійсно бачимо, чи відібрано ДНК у тіла, по якому триває розслідування та ідентифікація, бачимо, чи відібрана ДНК у родичів зниклих безвісти, чи є на сьогодні збіги. Окремо скажу щодо інформації по результатах пошуку у відкритих джерелах, тобто відео-, фотоконтенту, який публікують представники РФ, що вже є понад півтори тисячі зниклих безвісти, по яких здобута така інформація. І все це поміщено до Реєстру. Ми зараз побудували взаємодію з Реєстром збитків, спричинених Україні. І наразі родини зниклих безвісти можуть подати свою заявку на відшкодування. Автоматично перевіряється, чи є такий статус, і ця заявка вже реєструється. У нас попереду – побудова взаємодії з Пенсійним фондом, із Міністерством оборони і так далі. І зараз важливо і ми дуже чекаємо реалізації іншого проєкту. Я про те, що за наслідками реформи у підпорядкування Міністерства охорони здоров’я України зайшли майже усі обласні бюро судово-медичної експертизи, які перед тим підпорядковувались обласним радам. Зараз там введена єдина нумерація всіх тіл, які надходять в установи СМЕ. Наразі триває процедура, пов’язана з тим, що для них буде створена єдина електронна база, в якій буде реєструватися інформація по кожній неідентифікованій особі. Після впровадження цієї бази нами буде відпрацьована інтеграція для порівняння даних, які у нас є по особі, що розшукується, а також тих даних, які ми маємо додатково від родини. Ми зможемо їх співставити з інформацією по кожному тілу, яке перебуває в бюро судово-медичної експертизи.