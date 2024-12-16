Верховна Рада IX скликання: кожний девʼятий – злочинець, кожний двадцятий – прогульник
У Верховну Раду IX скликання було обрано 424 депутати, але за п’ять років її роботи попрацювати встигли 452 — адже частина із них склала мандати, а на їхні місця заходили наступні за списком кандидати.
Хтось з обранців запам’ятався активною роботою у стінах парламенту, хтось — бійками або ТікТок-трансляціями з сесійної зали, а дехто — гучними скандалами. Крім того, 23 нардепи IX скликання пропустили понад половину голосувань у Раді, а щонайменше 50 народних обранців отримали підозри у скоєнні кримінальних злочинів.
РУХ ЧЕСНО підбив підсумки п’яти років роботи Верховної Ради IX скликання. У цій частині ми розповідаємо про рекордсменів із прогулів, які роками відсутні у сесійній залі, і перераховуємо депутатів-утікачів та держзрадників.
Народні депутати які знаходяться в розшуку
У ВРУ-9 частина нардепів вдалася до втечі з країни, коли їм загрожувала підозра або судовий вирок. Наприклад, буквально перед винесенням вироку виїхав “слуга” Андрій Одарченко, а за день до вручення підозри втік з України фігурант Реєстру зрадників Артем Дмитрук. Правоохоронці вважають, що вони незаконно перетнули кордон.
За даними МВС, зараз оголошені у розшук 11 народних депутатів IX скликання.
Частина з них уже втратили мандати і зараз перебувають за кордоном. Хтось втік у Європу, як Дмитрук, який ховається у Лондоні, або в Ізраїль, як Вадим Рабінович, чи у росію, як Андрій Деркач та Ілля Кива, якого згодом знайшли вбитим.
Депутати в яких є підозри та вироки
На початку скликання народні депутати проголосували за зміну 80-ї статті Конституції, що зняла недоторканність із народних обранців. Цей законопроєкт зареєстрували ще у минулому скликанні, але, поки він пройшов перевірки Конституційним судом, відбулися вибори і до парламенту прийшли нардепи IX скликання, які у перший день своєї роботи підтримали цей законопроєкт.
Таким чином, теперішнє скликання Верховної Ради стало першим офіційно “доторканним”, що значно спростило притягнення нардепів до відповідальності. Це сталося не одразу, адже закон набрав сили 1 січня 2020 року.
Наявність підозри чи будь-яких процесуальних дій щодо особи не робить людину винною, поки суд не виніс вирок. Саме тому правоохоронці публікують інформацію зі знеособленими фото фігурантів, але журналісти через власні джерела встановлюють їхні імена.
У публікаціях ЗМІ ЧЕСНО виявив 50 народних депутатів IX скликання, які отримали підозри у скоєнні кримінальних злочинів. Серед таких нардепів є представники усіх парламентських фракцій та груп, окрім “Голосу”. Найбільше підозр отримали депутати від “Слуги народу” та нині забороненої ОПЗЖ.
У 12 нардепів уже є судові вироки. Так, суд призначив покарання держзраднику Іллі Киві, фігуранту скандальної ДТП Олександру Трухіну, за пропозицію хабара заочно засудили “слугу” Андрія Одарченка. А от восьмеро нардепів, яких суд визнав винними у брехні в декларації, уникли відповідальності через сплив строків давності чи завдяки каяттю. Крім того, суд виправдав нардепа Віктора М’ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати податків.
13 нардепів IX скликання мають підозри у злочинах проти нацбезпеки, найбільше серед них представників ОПЗЖ.
Усього 33 народних депутатів підозрюють у корупційних порушеннях. На хабарах різних масштабів упіймали шістьох обранців від “Слуги народу”. Це, зокрема, Анатолій Гунько та Олександр Юрченко, які після того, як їх виключили із фракції, продовжують роботу у складі групи “Відновлення України”, а також Сергій Кузьміних та Людмила Марченко. Остання прославилась завдяки відео, на якому вона викидає хабар за паркан свого будинку.
Однією з найгучніших стала справа “слуги” Олександра Трухіна, який за хабар намагався втекти з місця ДТП. Цю історію від початку намагалися приховати. Врешті у 2023-му суд визнав Трухіна винним у спробі підкупу патрульних. Після вироку він склав депутатський мандат.
Підозру має також нардеп від “За майбутнє” Сергій Лабазюк, який міг спробувати підкупити тодішніх віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова та голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма, щоб компанії нардепа отримали підряди на відбудову. На подібній історії також зловили “слугу” Андрія Одарченка.
13 нардепів мають підозри у скоєнні злочинів, не пов’язаних із корупцією та національною безпекою.
Наприклад, нардеп від ЄС Сергій Алєксєєв має підозру за статтею про шахрайство. Колишній “слуга” Гео Лерос отримав підозру у хуліганстві за те, що показав середній палець президенту Володимиру Зеленському під час його виступу в Раді. Суд над нардепом досі триває. А нардеп від “Батьківщини” Андрій Ніколаєнко має підозру через смертельну ДТП на Київщині.
Нещодавно нардепу з групи “Відновлення України”, а в минулому мажоритарнику від “Слуги народу” Євгену Шевченку оголосили підозру в держзраді. За даними слідства, нардеп систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора, розповсюджував фейки російської пропаганди про командування Сил оборони України та суспільні настрої. Також йому обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.
ТОП депутатів-прогульників
На шостому, вже понадстроковому році роботи у ВРУ IX скликання лишився працювати 401 депутат. Утім, не стільки важлива формальна кількість нардепів, як їхня участь у роботі в сесійній залі та в комітетах. Ми проаналізували дані усіх голосувань нардепів протягом цього скликання, щоб виявити тих, хто найбільше прогулював засідання парламенту.
23 народні депутати ВРУ-9 пропустили понад 50% голосувань (йдеться про відсутність із різних причин). Одинадцять із них наразі вже втратили мандати. Очолює рейтинг прогульників за п’ять років роботи Ради-9 обранець від проросійської забороненої ОПЗЖ Вадим Рабінович, який до втрати мандата пропустив 90% голосувань. На другому місці його однопартієць, а нині член групи “Відновлення України” Вадим Столар, на третьому — нардепка від “Батьківщини” Анжеліка Лабунська, яка водночас дистанційно доєднується до роботи в комітеті.
Йдеться не про зарплату чи компенсації за житло чи проїзд, а саме про відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень. Утім, у травні 2022 року нардепи зупинили дію цієї норми на час воєнного стану.
Депутати-прогульники на тлі війни
Примітно, що чимало нардепів стали частіше пропускати засідання Ради саме після повномасштабного вторгнення. Так, в антилідерах із прогулів ті проросійські нардепи, хто втік з України у перші місяці повномасштабного вторгнення. Більшість врешті були позбавлені мандатів чи добровільно написали заяву про відмову від депутатства.
Наприклад, колишня нардепка від забороненої ОПЗЖ Юлія Льовочкіна виїхала на початку вторгнення і, за даними журналістів, перебувала у Франції, а подружжя нардепів Наталія Королевська та Юрій Солод, за інформацією ЗМІ, перебралися в Дубай. Захисника російської церкви, екснардепа Вадима Новинського після запровадження проти нього санкцій РНБО помітили у Швейцарії: він проводив службу в найбільшій російській православній церкві Цюриха — храмі Воскресіння Христова. Оселився за кордоном і “слуга” Андрій Холодов, який врешті склав мандат після публікації розслідування про його життя на Кіпрі.
А от іще один обранець від ОПЗЖ Федір Христенко (нині позафракційний) не ходить у Верховну Раду вже третій рік, проте досі зберігає депутатський мандат.
Є й ті, хто втік за кордон, але згодом повернувся в Україну. Зокрема Вадим Столар виїхав за кордон ще до повномасштабного вторгнення, але заявляв, що планує повернутися, щоб відбудовувати Україну. До слова, нардеп, який був обраний до парламенту від нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ і наразі входить до групи “Відновлення України”, фігурує у багатьох будівельних скандалах у столиці. У 2023 році Столар приїхав в Україну і відвідав парламент, але через три дні знову виїхав.
Однопартійці Столара Григорій Суркіс, Сергій Льовочкін та Олександр Пузанов, за інформацією ЗМІ, теж покинули Україну ще до 24 лютого 2022 року (Суркіс виїхав у Монако, Льовочкін — до Венеції, а Пузанов — у Катар).
Влітку того ж року всі троє повернулися в Україну на кілька днів, взяли участь у засіданні Ради, а тоді разом перетнули кордон із Польщею. За даними журналістів, під час другого виїзду Суркіс показував дипломатичний паспорт, аби уникнути перевірок прикордонників. Після 2022 року ці нардепи час від часу з’являються на голосуваннях.
Перестав ходити у Раду із початком вторгнення і “слуга”-колаборант Олексій Ковальов, який поїхав на окуповану Херсонщину й активно допомагав там росіянам. Зрештою його знайшли мертвим у Голій Пристані.
Дехто став пропускати засідання після повномасштабного вторгнення через долучення до військової служби, як-от Роман Лозинський із “Голосу”, Сергій Рудик із “За майбутнє” та позафракційна Людмила Буймістер. Регламентний комітет ВРУ також повідомляв, що відносно нардепа від ЄС генерал-лейтенанта ЗСУ Михайла Забродського є лист тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перебування з 24 лютого 2022 року депутата у розпорядженні міністра оборони. Забродський, який пропустив понад 90% засідань після 24 лютого, врешті склав депутатський мандат.
Не з’являвся у парламенті деякий час і колишній “слуга” Гео Лерос, якого у лютому 2023 року Рада відсторонила від участі у засіданнях до кінця поточної сесії (на майже дев’ять місяців). За словами самого нардепа, причиною стало те, що під час свого виступу він назвав голову Офісу президента Андрія Єрмака “феесбешною гнидою”.
Кілька депутатів перестали відвідувати Раду з об’єктивних причин — через перебування у СІЗО чи під домашнім арештом. Так, зберігають мандати, але не беруть участі у голосуваннях підозрювані у держзраді Олександр Пономарьов, Нестор Шуфрич та Олександр Дубінський, а також скандальний мажоритарник від “Слуги народу” Микола Тищенко.
Автори: Віталій Мікула, Софія Лазарова
Джерело: РУХ ЧЕСНО