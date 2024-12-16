Верховна Рада IX скликання: кожний девʼятий – злочинець, кожний двадцятий – прогульник

У Верховну Раду IX скликання було обрано 424 депутати, але за п’ять років її роботи попрацювати встигли 452 — адже частина із них склала мандати, а на їхні місця заходили наступні за списком кандидати.

Хтось з обранців запам’ятався активною роботою у стінах парламенту, хтось — бійками або ТікТок-трансляціями з сесійної зали, а дехто — гучними скандалами. Крім того, 23 нардепи IX скликання пропустили понад половину голосувань у Раді, а щонайменше 50 народних обранців отримали підозри у скоєнні кримінальних злочинів.

РУХ ЧЕСНО підбив підсумки п’яти років роботи Верховної Ради IX скликання. У цій частині ми розповідаємо про рекордсменів із прогулів, які роками відсутні у сесійній залі, і перераховуємо депутатів-утікачів та держзрадників.

Народні депутати які знаходяться в розшуку

На шостому, вже понадстроковому році роботи у ВРУ IX скликання лишився працювати 401 депутат. Утім, не стільки важлива формальна кількість нардепів, як їхня участь у роботі в сесійній залі та в комітетах. Ми проаналізували дані усіх голосувань нардепів протягом цього скликання, щоб виявити тих, хто найбільше прогулював засідання парламенту.

23 народні депутати ВРУ-9 пропустили понад 50% голосувань (йдеться про відсутність із різних причин). Одинадцять із них наразі вже втратили мандати. Очолює рейтинг прогульників за п’ять років роботи Ради-9 обранець від проросійської забороненої ОПЗЖ Вадим Рабінович, який до втрати мандата пропустив 90% голосувань. На другому місці його однопартієць, а нині член групи “Відновлення України” Вадим Столар, на третьому — нардепка від “Батьківщини” Анжеліка Лабунська, яка водночас дистанційно доєднується до роботи в комітеті.