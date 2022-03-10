Война миров c Z: Украина 14 дней оказывает ожесточенное сопротивление русским зомби

Закончились 14 сутки наступательной операции со стороны россии — на всех направлениях они потеряли темп и ввязались в позиционные столкновения. Идут ожесточенные бои в Причерноморье, Приазовье, Северщине, Полесье, на Донбассе.

Атакующие сами выбрали место, время, провели масштабную обработку ракетами нашего оперативного тыла, складов и управления — общее число выпущенных ими ракет достигло 600.

Позавчерашняя волна пришлась на аэропорт Борисполь и Винницы, штаб ТРО в Изюме и Житомире, нефтебазу в Житомире, казармы в Николаеве. Начали наноситься удары по промышленным предприятиям и подстанциям.

Противник продолжает попытки охватить Киев с запада.

Плюс своими передовыми группами, (наплевав на логистику и второй эшелон) ведет бои передовыми танковыми группами и разведкой по фронту Броваров по восточному обводу Киева.

Притом, что у врага значительное преимущество в авиации.

А наши ОТРК не достают до Искандеров, по Беларуси «Точками» мы не работаем по политическим причинам, ЧФ РФ с «Калибрами» нам недоступен.

Россияне создали на ключевых направлениях значительное превосходство — половина их сил у Харькова и Киева, колонны на многие десятки километров, начинается правильная осада, с отвалами, опорными пунктами, заводимым на линию ПВО и контр-батарейной борьбой.

Итог — даже на середину марта нет перспектив полностью окружить и взять штурмом ни один из крупных украинских городов. Даже Мариуполь, (который в самом тяжелом положении) скорее испытывает тяготы осады, чем проблемы от штурма — там от предместий где идут бои еще даже до Восточного как до Луны.

Повторить «Бурю в Пустыне» или трехмесячные бомбежки Югославии у Москвы нет ни количества самолетов, ни опыта, ни специальных бортов РЭБ.

Потери техники у россиян только на фото и видео на 12 батальонных комплектов. С той техникой, что не попала в кадр, эвакуирована на сборный пункт и вывезена на заводы на ремонт может дойти до 17-19. Естественно, это нельзя рассматривать как полный разгром конкретного батальона, а как равномерно размазанные потери, но все равно на 100-120 БТГР крайне тяжелые.

Быстрый успешный штурм украинской столицы, напичканной ПТРК со свежеотрытыми противотанковыми рвами, минными полями, дотами невозможен на 120%.

Атакующим необходимо подавить ПВО, загнать буксируемую ствольную и «Пионы» в укрытия, очистить небо от дронов, чтобы они не могли корректировать «Ураганы» и «Смерчи» с внешней стороны российской кишки. Которую медленно тянут на Ясногородку, ведя позиционные бои по западному обводу Киева.