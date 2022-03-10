Война миров c Z: Украина 14 дней оказывает ожесточенное сопротивление русским зомби
Закончились 14 сутки наступательной операции со стороны россии — на всех направлениях они потеряли темп и ввязались в позиционные столкновения. Идут ожесточенные бои в Причерноморье, Приазовье, Северщине, Полесье, на Донбассе.
Атакующие сами выбрали место, время, провели масштабную обработку ракетами нашего оперативного тыла, складов и управления — общее число выпущенных ими ракет достигло 600.
Позавчерашняя волна пришлась на аэропорт Борисполь и Винницы, штаб ТРО в Изюме и Житомире, нефтебазу в Житомире, казармы в Николаеве. Начали наноситься удары по промышленным предприятиям и подстанциям.
Противник продолжает попытки охватить Киев с запада.
Плюс своими передовыми группами, (наплевав на логистику и второй эшелон) ведет бои передовыми танковыми группами и разведкой по фронту Броваров по восточному обводу Киева.
Притом, что у врага значительное преимущество в авиации.
А наши ОТРК не достают до Искандеров, по Беларуси «Точками» мы не работаем по политическим причинам, ЧФ РФ с «Калибрами» нам недоступен.
Россияне создали на ключевых направлениях значительное превосходство — половина их сил у Харькова и Киева, колонны на многие десятки километров, начинается правильная осада, с отвалами, опорными пунктами, заводимым на линию ПВО и контр-батарейной борьбой.
Итог — даже на середину марта нет перспектив полностью окружить и взять штурмом ни один из крупных украинских городов. Даже Мариуполь, (который в самом тяжелом положении) скорее испытывает тяготы осады, чем проблемы от штурма — там от предместий где идут бои еще даже до Восточного как до Луны.
Повторить «Бурю в Пустыне» или трехмесячные бомбежки Югославии у Москвы нет ни количества самолетов, ни опыта, ни специальных бортов РЭБ.
Потери техники у россиян только на фото и видео на 12 батальонных комплектов. С той техникой, что не попала в кадр, эвакуирована на сборный пункт и вывезена на заводы на ремонт может дойти до 17-19. Естественно, это нельзя рассматривать как полный разгром конкретного батальона, а как равномерно размазанные потери, но все равно на 100-120 БТГР крайне тяжелые.
Быстрый успешный штурм украинской столицы, напичканной ПТРК со свежеотрытыми противотанковыми рвами, минными полями, дотами невозможен на 120%.
Атакующим необходимо подавить ПВО, загнать буксируемую ствольную и «Пионы» в укрытия, очистить небо от дронов, чтобы они не могли корректировать «Ураганы» и «Смерчи» с внешней стороны российской кишки. Которую медленно тянут на Ясногородку, ведя позиционные бои по западному обводу Киева.
Продолжаются попытки наступления рф и в ООС.
Противник зацепился в Попасной за район телевышки и в городе ожесточенная канонада.
Светлодарская дуга дуга стоит — там 30-ая работает ПТРК успешно, подтвержден уничтоженный танк и БМП агрессора.
Сильные бои в Изюме — стороны разделяет река, город бомбят авиацией и секут реактивной артиллерией. Попытка охвата северного фланга ООС и выход на оперативный простор пока пресекается.
Волноваха после нескольких попыток штурма по состоянию на вчера под нашим контролем — именно там погиб «Воха», подполковник комбат «Спарты», который заменил Моторолу, идут уличные бои минимум с двумя российскими частями (полками 150-й и 19-й дивизии). Две недели штурма районного центра в 20 тысяч населения — ясно показывает перспективы российского «блицкрига».
Россияне нырнули на кураже первых дней в оперативную пустоту за Херсоном, надеясь обойти Николаев и выйти к Южно Украинской АЭС, а в перспективе на Умань. Наши уперлись в активную оборону у Николаева и в муках скончалась кишка противника на Ястребиново — там порублен в хлам реактивкой дивизион российской ствольной артиллерии в 9 машин, разгромлена бронегруппа на БМД, забито несколько колонн на марше, которые прикрывались «Буками». Попытка форсировать Южный Буг не удалась.
У нас трофейные бронемашины, противотанковые комплексы и ПЗРК, орудия — 3 БМД-2, «Нона», БТР-Д, Т-72Б3.
МОРФ в своих сводках докладывает, что на юге по ним бомбо-штурмовые удары наносят украинские вертушки. Те самые Ми-24, к которым мы не сможем никогда сделать лопасти, потому что украинцы в шароварах. Ну и конечно смешные «одноразовые» Ми-8, с которых потешались всем патриотическим Рунетом. А они внезапно долбят колонны неуправляемыми ракетами и живут на полевых аэродромах.
Несмотря на «непотопляемый авианосец Крым» и не знающие аналоги «Панцири» — 4 таких ЗРК (только с пруфами на фото и видео) захвачены нашей легкой пехотой на тылах. По Чернобаевке, где у россиян аэродром подскока, нанесена вторая волна ударов — после «Точек» полетели «Ураганы». Нет уверенности по поводу именно десятков сгоревших вертолетов, но цели там однозначно поражены, были пожары, скоро подъедут спутниковые снимки от частников — в наше время спрятать потери невозможно.
С крыши николаевского аэропорта работают «Конкурсы», вокруг Николаева идет беспрерывная стычка патрулей и малых групп — там с нашей стороны не только ТРО, но и местный КОРД и БПОП, корпусная разведка, силы специальных операций. Подвижная череда стычек без сформированной ЛБС, охота на «ленты» и снабжение.
Никаких волн авиации после 4 сбитых вертушек и приземленного СУ-30СМ не наблюдается — город секут «Смерчами» издали, там горят гражданские фуры, пропадало электропитание, но ВКС опять не спешит под наши ЗРК.
Чуть ушла облачность — сразу возникли видео с «Байрактарами», опять изнасилован «Бук», снова в нерабочем положении. Нет ни одного 100% доказательства ни на один сбитый «Байрактар» ВСУ — ни обломков, ни характерных остатков киля, ни двигателей, ни видео поражения ПВО.
Тем более, что говорить о мобильных кунгах управления накрытых за 300 км. если «Оса» ВСУ (спустя 2 недели беспрерывного доминирования витязей из ВКС) по визуальному каналу работает по воздушной цели и поражает ее.
То есть, даже тактическое ПВО времен поздних 80-ых прошлого века живо и передает приветы путинским соколам.
С банком целей и глубоким воздушным наступлением у россиян явно не складывается.
«Азов» (который иначе чем селфи батальон у россиян пропагандистов не назывался), внезапно совместно с морпехами разгромил бронегруппу на новейших Т-72Б3 и БМП-3 на западе Мариуполя в промке. 7 уничтоженных танков, 5 бронемашин, минимум 3 «мишки» теперь воюют за Украину.
Агломерация не блокирована беспрерывной линией окопов как во вторую мировую — мы заводили туда колонны и снабжение, наращивали группировку вертолетами, но в городе тяжело (нет связи, тепла, воды и электричества).
В Харькове противник вторую неделю пытается сесть на окружную. Но так как это впечатляющие 80 км — нужно выставить десятки блокпостов, которые будут забивать контр-атаками из города, пускать ПТУР мобильными группами, жечь им машины снабжения, водовозки и ротации. Что и происходит регулярно, потери РФ вокруг Харькова десятки едениц, вчера сбиты их блоки у Дергачей — в ответ по городу летят 500 кг бомбы, артиллерия по высотным ЖК и «Смерчи».
На севере в Черниговской области две разгромленные колонны снабжения — захвачены 8 наливников цистерн, танк Т-72, ЗРК» Оса», забиты полтора десятка автомобилей.
Украина получила 17.000 противотанковых средств и 2000 ПЗРК от НАТО и ЕС — с блоков массово фото с немецкими «Панцерфаустами-3», испанскими «С-90» и стариками М-73 от Норвегии и США.
Наши официальные лица призывают не говорить о военной помощи НАТО, но правительства европейских стран еще в конце февраля отчитались поштучно по той номенклатуре, что они будут передавать в своей прессе, сфотографировав даже погрузку самолетов.
Поляки предложили предоставить 28 своих Миг-29 из наличия для США, чтобы передать их украинским пилотам.
Сейчас украинские ВВС рассредоточены по шоссе и сети мелких аэродромов. Естественно падает скорость между вылетами, возможность быстро подвесить на пилоны вооружение и заправиться, мобилизованным возрастным пилотам, нужно восстанавливать налет — все это хорошо лечится ростом числа бортов. Посмотрим как пойдут переговоры Варшавы и США. Тем более, что объемы и спецификация западной военной помощи также будут являться рычагом на переговорах.
Киев получает разведывательные данные от западных средств стратегического уровня и спутников, на вторую неделю операции сохранил ПВО и охват РЛС, авиация ВСУ наносит удары на юге у Николаева и на севере в районе Ромнов.
Если перевести на человеческий российский новояз о «демилитаризации» и «денацификации» это означает смена власти и уничтожение военного потенциала. По истечению двух недель наступления Москва так же далека от своих заявленных военных целей как и в первые сутки, а потери от санкций могут достигнуть 12-14% ВВП.
Украина оказывает ожесточенное сопротивление.
Мы победим.
Автор: Кирилл Данильченко, военный эксперт; SITE.ua