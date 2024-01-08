Ви воюйте, а ми будемо красти. Як ще один тиловий хапуга привласнив сотні мільйонів на харчах Міноборони

Стали відомі подробиці розкрадань на харчах для Міноборони під час вторгнення ще одного угрупування. Це так звана «харчова» справа полковника з Сил логістики ЗСУ Олександра Козловського про розпил 170 млн. грн. з групою «Військсервіс-волонтера». Про це пише видання “Наші гроші”.

З матеріалів кримінального провадження № 62023000000000333 від 24 квітня 2023 року слідує, що ДБР і прокуратура вважають організатором схеми начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ полковника Олександра Козловського. Ці дані оприлюднено на сайті «Prozorro.Продажі» (про зв’язок приватизаційного аукціону з кримінальним провадженням по Міноборони – нижче).

Досудове розслідування встановило, що приблизно на початку 2022 року Козловський та його підлеглий начальник відділу забезпечення разом з іншими «невстановленими під час розслідування військовослужбовцями» організували злочинну групу. Слідчі зарахували до неї ФОП Гладюк І.І. і ФОП Гладюк Л.Б., які є батьками дружини Козловського. А також службових осіб підприємств «Армісет», «Ректан», «Архімагір», «Військсервіс-Волонтер» (монополіст на харчових підрядах Міноборони в 2017-2019 роках), «Ресурс-Сервіс КМ» та «Еко Трейд Юкрейн» (засновником цієї фірми у 2022 році була дружина Козловського Оксана, у подальшому фірму переписали на Тетяну Бубенок).

Згідно попередньої домовленості, представники ЗСУ забезпечували НЕпроведення претензійної роботи з боку Міністерства, якщо бізнесмени не постачали в строк продукти на військові склади, та забезпечували НЕповідомлення правоохоронців при надходженні скарг на неякісні продукти від військових частин.

У свою чергу посадовці вищеназваних фірм створювали видимість забезпечення військових комплектами продуктів – вони отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена.

Під час вторгнення, з 16 березня 2022 року по 13 червня 2023 року фірми «Армісет», «Ректан», «Архімагір», «Військсервіс-Волонтер», «Ресурс-Сервіс КМ» отримували гроші від Міноборони і у подальшому перераховували фірмі дружини Козловського «Еко трейд Україна» (113 млн грн), тестю (56 млн грн) і тещі Козловського (2 млн грн). Загалом вдалось встановити перерахунок 172 млн грн. У подальшому ці гроші були або зняті з рахунків, або у банкоматах міста Хмельницький. Зокрема 14 млн грн було знято особисто дружиною Козловського.

У 2023 році Козловський придбав Toyota Corolla Cross Hibrid за 1,41 млн грн. Автівку зареєстрували на його доньку, студентку Військового інституту КНУ ім.Шевченка. За весь період своєї трудової діяльності донька отримала дохід 378 тис грн, тобто власних грошей на автівку у неї не було.

У березні 2023 Олександр Козловський ймовірно придбав квартиру у Києві по вул. Композитора Мейтуса, 4а площею 158 квадратних метрів за 5,85 млн грн (оціночна вартість 8,34 млн грн), в якій і проживає. Її оздоблюють меблями, що купують за гроші з банківської картки тестя Гладюка. При цьому слідчі відмічають, що «з метою маскування джерела грошей», квартиру оформлено на такого собі Червінського В.В, який служить на продовольчому складі Сил логістики у Вінницькій області. За даними слідтства, офіційно Червінський з 1999 по 2023 роки заробив лише 1,95 млн грн.

Також влітку 2023 року Козловський ймовірно придбав 47 земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської областей. Їхня загальна вартість становить 7,71 млн грн, а права власності зареєстрували на тещу і тестя фігуранта.

Слідство відмітило, що вищезгадана Тетяна Бубенок, на яку зараз записано колишню фірму дружини Козловського «Еко трейд Юкрейн», також «супроводжує та фактично здійснює діяльність» не тільки цієї фірми, але й ФОПів тестя і тещі.

Окрім цього вона займається справами ТОВ «Тандем трейдинг», телефон цієї фірми є власним номером Бубенок. Директор цієї фірми Кондратюк, за даними слідства, є товаришем Козловського. І отримує зарплату за основним місцем роботи у 55 управління начальника робіт Міноборони.

За останні два роки «Тандем трейдінг» отримав від «Еко трейд Юкрейн» та тестя Козловського 14 млн грн. Та у листопаді 2023 року фірма взяла участь у приватизації єдиного майнового комплексу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємств. Підприємство має у власності будівлю з надбудовою стаціонару первинного, складного протезування та реабілітації площею понад 2500 квадратних метрів, а також господарську будівлю із реабілітаційним відділенням стаціонару. Крім того, у власності підприємства є шість автівок.

Як повідомило місцеве видання «Є.уа», «Тандем трейдінг» переміг в аукціоні Фонду держмайна з ціною 32 млн грн. Але за рішенням Печерського райсуду від 27 листопада майно протезного заводу у Хмельницькому було заарештовано через вищеописане кримінальне провадження. А результати приватизаційного аукціону скасовано.

Також у судовому реєстрі є рішення про арешт рахунків «Еко трейд Юкрейн», «Тандем трейдінг», ФОПів тестя і тещі Козловського, також арешт вищезгаданих земельних ділянок, квартири та Toyota Corolla.

Це перші подробиці цієї справи у відкритих джерелах.

У вересні «Українська правда» повідомила з посиланням на джерело у поліції, що СБУ і Нацпол провели обшуки у Козловського. Скільки було вилучено грошей та чи було затримано посадовця – не повідомлялось (на фото ліворуч фото з того обшуку).

У листопаді один з телеграм-каналів повідомив, що ДБР просунулось по справі Козловського: «Через три підконтрольних ТОВки та батьків дружини, які були оформлені як ФОП, Козловський провів безтоварних операцій майже на 300 млн грн. Тобто харчі військові так і не побачили, постачання залишилось лише на папері».

У той же день ДБР повідомило про викриття без прізвищ:

«Військовослужбовці та працівники військової частини вступили у змову з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та базарах частину продуктів, призначених для бійців. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.

«Залишок» продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував «порожні» накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем.

Через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введено в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.

На даний час отримано докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомлено про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону».

Справа по «Актив Компані» з угрупування Глиняної

Разом з тим, власниця іншого пулу компаній, що постачають продукти Міністерству оборони, Тетяна Глиняна придбала низку готелей у Хорватії. До її групи «білоцерківських» відносяться фірми ТОВ «Преміум компані», ТОВ «Візит», ТОВ «Укрпродакорд ВР» та ТОВ «Гранд консалт» (підряди на 8,16 млрд грн у 2020-2023 роках).

ТОВ «Актив компані», яке наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн з яйцями по 17 гривень і картоплею по 22 грн, записано на Олександра Дмитревича з Білої Церкви. Це бізнес-партнер онука Глиняної Назарія Березюка. Назарій нині є власником ТОВ «Міт мікс» (Узин Білоцерківського району, виробництво консервів), бенефіціаром якого раніше була сама Глиняна.

У судовому реєстрі є дані про кримінальне провадження ДБР №62022000000000777 від 27 вересня 2022 року. Печерський суд до лютого 2024 року продовжив строки розслідування по справі, де фігурують низка військовослужбовців (у реєстрі їхні прізвища приховані).

Тут йдеться про начальника логістики-заступника командира однієї з військових частин, який разом з іншими військовими заволодів коштами Міноборони на суму 4,6 млн грн. Службовці вносили у документи недостовірні дані про кількість поставлених харчів фірмами «Актив компані» та «Ок ленд фуд», виписували накладні на відсутні продукти. Одному з військовослужбовців інкримінували так званий «бухгалтерський супровід» ТОВ «Ок Ленд Фуд» та ТОВ «Актив Компані».

У цій справі не йдеться про вище командування, чи про причетність когось з групи Глиняної до злочинної діяльності.

Автор: Юрій Ніколов

Джерело: «Наші гроші»