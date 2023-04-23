Як диверсії російських загарбниів на Каховській ГЕС наближають екоцид на півдні України

Дивну картину почали спостерігати у вересні минулого року мешканці Нововоронцовки Бериславського району – єдиного центру громади на Херсонщині, який не був окупований російськими загарбниками. Спочатку поступово, а потім дедалі швидше Каховське водосховище стало міліти, зазначає Центр журналістських розслідувань.



«Кілька разів це відбувалось буквально на очах. Якось я був на березі водосховища і вода почала дуже швидко відступати. Я побачив як тріпочеться бичок на береговій лінії в 50 сантиметрах від води. За кілька хвилин до цього там ще була вода», – згадує начальник Нововоронцовської військової адміністрації Андрій Селецький.

Різке падіння рівня води в водосховищі спостерігали на обох його узбережжях. За словами Сергія Скорика, директора національного природного парку «Кам’янська Січ», розташованого в Бериславському районі, загалом вода впала на 3 метри 18 см. «У деяких місцях вода відійшла на 17 метрів від берега. Такого ніколи не спостерігалось за весь час існування Каховського водосховища, навіть у найпосушливіші роки», – стверджує він.

До стрімкого обміління водойми призвела втрата контролю України над головними «пробками», які випускають дніпровську воду – Каховською ГЕС, Північно-Кримським каналом і Каховським магістральним каналом. Їх російські окупанти захопили в перші ж дні повномасштабного вторгнення. Отримання доступу до Дніпра і відновлення подачі води до Криму вони назвали однією з головних причин свого нападу на Україну.

Однак неконтрольоване і невміле управління росіянами наших водних ресурсів і диверсії з руйнуванням ними головної насосної станції (далі – ГНС) управління Головного Каховського магістрального каналу (УГКМК) вже загрожує повним припиненням водопостачання до посушливих районів Херсонської і Запорізької областей, які досі перебувають в окупації.

Реанімувати Каховський магістральний канал окупантам не вдається

«Русло каналу починає потроху пересихати. Залишки води в ньому ще є, але її з кожним днем стає все менше. Останнім часом окупанти скидали її в четвертий, нижній б’єф, який подає дніпровську воду через західний груповий водовод на Мелітополь, Бердянськ та інші населені пункти окупованої Запорізької області. Коли вона закінчиться, окупаційній владі доведеться думати, звідки брати воду для населення і для зрошення в цьому регіоні. Бо в каналі її не буде», – на умовах анонімності пояснив ЦЖР один із працівників Каховського магістрального каналу.

До таких наслідків призвели події кінця листопада 2022 року. Через постійні обстріли російськими військовими була пошкоджена герметизація ГНС каналу, після чого почалось її затоплення, спочатку ґрунтовими водами. ГНС збудована таким чином, що її машинна зала з основними насосними агрегатами, частиною електродвигунів, дренажними насосами та системою вентиляції розташована нижче рівня води. Водночас окупанти навмисно пошкодили шафи управління і розікрали майно УГКМК разом із запасним дизель-генератором.

Руйнування не припиняються й досі: востаннє росіяни обстріляли ГНС каналу в середині березня. Також вони заявили про замінування території УГКМК. Чи це дійсно так – достеменно невідомо, адже, окупанти давно заборонили доступ сюди навіть працівникам каналу.

Після зупинки ГНС з кінця листопада 2022 року вода в русло Каховського магістрального каналу не подається. З наближенням весни загарбники зрозуміли, що внаслідок пошкодження головної насосної станції залишаться без питної води мешканці окупованих посушливих регіонів півдня – передусім, Іванівської громади Генічеського району Херсонщини і приазовської частини Запорізької області. Без поливної води залишаться й аграрії: на балансі УГКМК знаходиться 243 км каналу, що входять до зрошувальної системи Херсонської області, з яких 130 км – довжина магістрального каналу. Це майже половина всієї зрошувальної системи Херсонщини. Сама ж Каховська зрошувальна система вважається найбільшою в Європі.

Щоб дізнатися, чи можливо відремонтувати ГНС окупанти привозили сюди якихось своїх фахівців. Але, як кажуть співробітники УГКМК, ті лише розвели руками.

Саме УГКМК російські окупанти остаточно захопили влітку 2022 року. В його приміщеннях вони розмістили свої казарми, після чого по головній адміністративній будівлі каналу вдарили наші Збройні сили. Після того загарбники перевели адміністрацію УГКМК до колишньої Державної каховської технічної школи, розташованої в 13 кілометрах від розбитої адмінбудівлі. Також вони призначили свого «керівника» УГКМК – колаборанта Олександра Оселедця, але він встиг «покерувати» там лише півроку: зараз Оселедець звільнений.

«Частина працівників каналу погодилась працювати на окупантів, але зараз вони масово звільняються. Бо канал не працює, на нього нікого не пускають, майно розкрадене, роботи нема, а загарбникам не дуже хочеться платити зарплати просто так. Тим часом наші колеги продовжують виїжджати з окупації і вже багато хто виїхав. А росіяни обдзвонюють аграріїв і намагаються вибити у них передоплату за воду для зрошення – від намірів заробити на неіснуючій воді вони не відмовились», – розповіли ЦЖР співробітники УГКМК.

Неможливість відновлення роботи каналу визнала окупаційна влада Херсонщини. Про те, що його ГНС затоплена на 90% спочатку заявив гауляйтер Каховки Павло Філіпчук. А на початку квітня ситуацію з водопостачанням назвали катастрофічною й на засіданні так званого уряду області. Тож окупанти задумалися, як же її вирішити.

Найбільш феєричний варіант запропонував гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо: для відновлення зрошення русло Каховського магістрального каналу можна наповнювати з Північно-Кримського каналу. Опитані нами співробітники управлінь обох каналів відреагували на це зі сміхом. За їхніми словами, русло Північно-Кримського каналу розташоване нижче Каховського: неподалік від адмінмежі з Кримом їх з’єднує Перекопський канал.

«Самопливом вона не потече, а якщо уявити, що окупанти спробують якимись насосами закачувати дніпровську воду через Північно-Кримський канал до Каховського магістрального, то вона максимум може заповнити 15 кілометрів Перекопського каналу. Те, що говорить Сальдо – просто ідіотські фантазії», – пояснили вони.

Тим часом голова так званого уряду Херсонщини Андрєй Алєксєєнко запропонував вирішити водну проблему для Іванівської громади Генічеського району за допомогою артезіанських свердловин. Він заявив, що українська влада нібито запустила місцеві свердловини і дав вказівку розпочати підготовку до буріння нових і ремонту старих свердловин. Подібними методами намагалися вирішити водну проблему і в окупованому Криму, що стало призводити до виснаження всіх джерел водопостачання.

«Наша громада використовує воду з Каховського магістрального каналу для питного водопостачання Іванівки і частково Нововасилівки та Воскресенки. Після затоплення головної насосної станції УГКМК мені розповідали про пересихання руслу каналу в нашому регіоні, але перевірити цю інформацію не можу. Але це однозначно загрожує великими проблемами з водою для нашої громади. І ми вже зараз думаємо як її вирішити після повного звільнення Херсонської області», – прокоментував начальник Іванівської військової адміністрації Віктор Дебелий.

До речі, перед своєю втечею на лівий берег, окупанти понівечили насосну станцію в Миловому, що на правобережжі. За словами місцевих мешканців, через це полив у Бериславському районі поки неможливий. На відновлення станції потрібно щонайменше три місяці.

Північно-Кримський канал і Каховська ГЕС: війна за воду

18 березня російські пропагандистські ЗМІ повідомили про другий запуск краденої дніпровської води в Північно-Кримський канал. Ця подія відбулась на дамбі, збудованій на 107-му кілометрі на межі Херсонської області і АР Крим. В сюжеті пропагандистів видно, що русло каналу, як і торік, окупанти не розчистили. На шляху води – дерева та кущі, а що вже покрито водою, можна лише здогадуватись.

Попри вкрай запущений стан русла Північно-Кримського каналу і великі втрати води (40-50% її просто йде в землю), окупанти запустили його ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вже 26 лютого 2022 року російські військові підірвали тимчасову дамбу з мішків із глиною і піском на 91-му кілометрі, а згодом і перемичку на капітальній дамбі. Наступного дня вони увірвалися до головної споруди каналу, розбили центральний пульт управління, порозбивали меблі і монітори та підірвали шандори (балки для перекриття водопропускного отвору).

Навмисне пошкодження споруд каналу унеможливило водопостачання для зрошення земель Скадовського і Каховського районів Херсонщини. За висновками судової інженерно-екологічної експертизи, розмір шкоди, заподіяної російськими загарбниками довкіллю становить 1,4 млрд гривень. І це протягом лише перших 43 днів використання гідроспоруди Північно-Кримського каналу. А матеріальні збитки державі внаслідок пошкодження його об’єктів склали 134 млн. грн.

Імена головних винуватців захоплення та підриву об’єктів каналу ЦЖР назвав у своєму розслідуванні «Як окупанти захоплювали «рубильник» Північно-Кримського каналу». Це були: генерал-майор Міхаіл Ясніков, заступник командуючого Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та полковник Дмітрій Марков, командир 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу (в/ч 45767). Зараз обвинувальний акт щодо них розглядає Жовтневий суд м. Кривий Ріг Дніпропетровської області: наступне судове засідання призначене на 24 квітня.

«Що зараз відбувається на об’єктах нашого каналу – невідомо. Наші працівники доступу до нього і до свої робочих місць не мають. Дніпровська вода подається в русло каналу самопливом з Каховського водосховища, а [окупанти] самостійно регулюють її подачу затворами», – пояснив ЦЖР начальник управління Північно-Кримського каналу Сергій Шевченко.

Головну ж «пробку» Каховського водосховища – Каховську ГЕС ім. Петра Непорожнього – окупанти захопили в перший же день повномасштабного вторгнення. А за кілька місяців вони почали безконтрольно скидати дніпровську воду. Внаслідок цієї чергової диверсії затопило міський парк ім. Степана Фалдзинського і набережну в Новій Каховці, а згодом підтопило дачі на березі річки Конка.

Майже рік тому ЦЖР повідомляв про виведення окупантами з ладу двох агрегатів Каховської ГЕС. Як розповів в інтерв’ю «Новинам Приазов’я» генеральний директор компанії «Укргідроенерго» Ігор Сирота, спричинені цим збитки склали 16,7 мільярдів гривень. Зараз саму гідроелектростанцію окупанти використовують лише як фортифікаційний військовий об’єкт, з якого прицільно обстрілюють розташовані поруч із ним звільнені села Веселе і Козацьке, вбиваючи мирних місцевих жителів.

В минулому році окупанти встигли розграбувати обладнання Каховської ГЕС, а після свого відступу з правого берега Херсонщини на лівий вони підірвали міст через його греблю. Знищення кількох прольотів дорожнього полотна через станцію допомогло виявити, що росіяни навмисно відкрили додаткові шлюзи, дозволивши воді витікати з водосховища.

Починаючи з кінця лютого рівень води в Каховському водосховищі вдалося підняти завдяки ранньому паводку та посиленому спрацюванню води, розташованою вище за течією Дніпровською ГЕС. Ігор Сирота сподівається, що протягом кількох місяців вдасться тримати рівень водосховища, але що буде далі – спрогнозувати важко. Загалом завдяки збільшеному скиду води Дніпровською ГЕС на початок квітня вдалося підвищити рівень води у Каховському водосховищі до 14,3 метрів при нормальному рівні в 16 метрів.

Не менші загрози це несе для захопленої окупантами Запорізької АЕС, оскільки, дніпровська вода використовується для системи охолодження її реакторів. Як йдеться в повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації, система охолодження ЗАЕС опиниться під загрозою якщо рівень води у Каховському водосховищі опуститься нижче 13,2 м.

«Знищення Каховської ГЕС матиме катастрофічні наслідки»

Нинішнє підвищення рівня води у водосховищі – це тимчасове явище, пов’язане переважно з природніми факторами, вважає доктор географічних наук, професор Херсонського державного університету Ігор Пилипенко.

«Я переконаний, що росіяни чітко все спланували, тож технологічно вода поступає саме туди, куди їм треба. Зокрема, через падіння її рівня у Каховському водосховищі ліве узбережжя стало непридатним для висадки військових десантів, бо берегова лінія там представляє собою зараз, по суті, болото. Також це може бути частиною підготовки росіян до наступного «жесту доброї волі»: в разі свого відступу на територію Криму окупанти підірвуть Каховську ГЕС. Питання – де саме вони це зроблять? Мабуть, підірвуть машинну залу, підстанції і якусь частину греблі. Впевнений, що вони готують саме такий сценарій, якщо не з’явиться якогось іншого політичного рішення», – сказав він.

Наслідки ймовірного підриву ГЕС, за словами Ігоря Пилипенка, будуть надзвичайні і катастрофічні для мешканців півдня. Це призведе до остаточного зупинення Запорізької АЕС, якщо росіяни не встигнуть наробити там щось інше. Також без зрошення і питної води залишиться більше 400 тис га земель у Херсонській і Запорізькій областях. Русло Північно-Кримського каналу теж залишиться без води, але тут для окупантів у Криму нічого не зміниться: до 24 лютого 2022 року вони й так не мали у себе дніпровської води.

«Вплив усіх цих факторів на природу я ставлю на останнє місце, бо в першу чергу це буде катастрофа для людей, які там живуть. Природа такі речі переживе. Так, вона після цього буде інша, незвична, дивна, але південь вже не матиме переваг у вирощуванні високотоварних сільгоспкультур. Тож приблизно 400-450 тисяч людей в цій місцевості не матимуть доступу до питної води, не зможуть займатися зрошенням і, відповідно, не матимуть роботи», – підсумував Ігор Пилипенко.

Скид води з Каховського водосховища вже став причиною висихання мілководних проток і заток. Через це спостерігається масова загибель водних біоресурсів. За інформацією Державного агентства меліорації та рибного господарства України, російські обстріли прибережної частини Херсона та акваторії Дніпра вже призвели до збитків рибному господарству на орієнтовну суму в понад 390 млн. грн. За фактом масової загибелі товстолоба відкрите кримінальне провадження.

Що ж стосується Каховської ГЕС, головної насосної станції та інших об’єктів Каховського магістрального каналу, то для відновлення нинішніх пошкоджень, за попередніми підрахунками знадобиться 2-3 роки. Звісно, якщо росіяни не продовжать руйнувати їх далі.

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Автор: ОЛЕГ БАТУРІН

Джерело: Центр Журналістських Розслідувань