Як РФ вивозить вкрадене українське зерно з окупованих територій і продає його за кордон

Зерно з окупованої Херсонщини вивозять через Крим, підробляють документи й продають за кордон під виглядом російського. Це не поодинокі випадки — це масштабна налагоджена система, яка діє й донині, попри санкції партнерів та опір України.

Як викрадене українське зерно стає російським товаром на світових ринках — і що намагається зробити Україна у відповідь, для херсонського видання “Вгору” розповів заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков.

Як викрадення зерна з Херсонщини стало частиною російської експортної схеми

За словами посадовця, викрадення продукції з лівобережжя Херсонщини відбувалося в кілька етапів. Перші декілька місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські військовослужбовці активно мародерили як з приватних квартир і будинків, так і з сільськогосподарських підприємств, зерносховищ та зернотоків. Це навіть спричиняло конфлікти між різними силовими структурами РФ, оскільки кожен намагався контролювати процес.

Денис Чистіков розповідає, що російські воєнні кореспонденти, які приїжджали на окуповану Херсонщину, висвітлювали ці факти в телеграм-каналах:

“Були факти, що воєнні кореспонденти прибували на окуповану територію Херсонської області з кількома вантажівками. І ми розуміємо, що це за воєнний кореспондент і яка його справжня мета перебування”.

Надалі процес був “узаконений” окупаційною російською владою, яка й координувала його, а контролювалося все російськими спецслужбами, говорить посадовець.

Попри псевдореферендум і нібито приєднання українських територій до Росії, пункти пропуску на адміністративній межі Херсонської області й Криму залишились. І їхні функції були тими ж: перевірки, відстеження переміщень і внесення даних у бази.

Щоб осягнути обсяги продукції, які окупанти вивозили з Херсонщини до Криму, Денис Чистіков наводить такий приклад. У 2023 році росіяни були змушені створити додаткові смуги на пунктах перетину кордону для проходження військової техніки і для вивезення сільськогосподарської продукції.

Вона спрямовувалась через кримські порти, які Україна офіційно закрила і які не повинні функціонувати на окупованій території. Це переважно порти Феодосії, Севастополя, частково порт Керчі. Окрім морських шляхів, сільськогосподарську продукцію вантажили й у залізничні вагони та з криму вивозили в Росію — в основному до Краснодарського краю.

Дані станом на 2022 рік. Джерело: BBC

“Мешканці Криму бачили вагони великих зернових компаній, які розміщуються саме в Краснодарському краї, Ростовській області, а також у Ставропольському краї. Це, знову ж таки, вказує на те, що вони таким чином намагалися приховати злочин, видаючи викрадене зерно за російську аграрну продукцію, щоб розширити ринки збуту”, – розповів заступник представника президента України в Криму.

Як Росія маскує походження краденого зерна для міжнародного експорту

За його словами, попри спроби РФ створити для зовнішнього світу, особливо для африканських країн, образ великого постачальника зерна, багато хто відмовлявся від купівлі, коли виявлялося, що воно крадене. Тому Росія прагне різними способами приховати його походження.

Зокрема, шляхом змішування викраденої зернової продукції з російською. Тому, коли судно можуть зупинити для перевірки й провести експертизу походження зерна, результат може бути неоднозначним. А за документами зернова продукція завжди подається як російська і така, що вивезена через російські порти, наприклад, “Кавказ”, а не з портів Криму.

Російський порт “Кавказ”, розташований біля Криму

У 2022 році були задокументовані факти, що частина суден, які виходили з російського порту “Кавказ”, були не повністю завантажені. Натомість довантаження відбувалося вже в закритих портах окупованого Криму.

У перші місяці 2022 року фіксувалися випадки, коли такі судна прямували до турецьких портів. За словами Даниса Чистікова, тоді турецька сторона зазначала, що купують зерно приватні особи, а не державні структури, і що Туреччина не підтримує таких дій та надалі буде запобігати їм. Щодо проведення експертизи походження зерна, то турецька сторона вказала, що це складно, оскільки частина вантажу дійсно була завантажена ще на території РФ.

Як повідомляє посадовець, останнім часом, переважно з Запорізької області, але частково й з Херсонщини, зокрема з Генічеського району, зернову продукцію вивозять сухопутним коридором до Ростовської області. Там теж працюють великі зернові компанії, які формують повноцінні партії. Тобто зерно спочатку зберігається у зерносховищах, де змішується, а потім продається за кордон.

“Це ті способи, якими Росія намагається приховати походження продукції. Але з іншого боку, це лише підтверджує, що вони усвідомлюють вчинення злочинів проти України”, – наголошує заступник постійного представника президента України в Криму.

Як Україна протидіє експорту вкраденої продукції

Росія намагається легітимізувати викрадення сільськогосподарської продукції, продаючи її іншим країнам. Однак, Україна моніторить перевезення українського зерна, попри спроби приховати його реальний маршрут і походження.

Наприклад, судно може вимикати спеціальні пристрої на борту, коли заходить у порти окупованого Криму. Потім корабель все одно вмикає систему розпізнавання, вказує, де перебуває і куди прямує. За словами Дениса Чистікова, цю інформацію використовує Міністерство закордонних справ для комунікації з державами, до яких прямує продукція і де вона може бути куплена.

Судно в закритому Україною порту Керчі, квітень 2023 року

Посадовець зазначає, що посольства України в цих країнах запобігають закупівлі викраденої зернової продукції. Він говорить, що в деяких випадках вдається досягти результату, проте низка країн усе ще продовжує купувати таку продукцію. Є підтверджені факти, що ще до падіння режиму Асада це зерно активно продавали в Сирію. Згодом фіксувалися постачання й до Єгипту.

Представник “Російського експортного центру” Сергій Агаєв повідомляв, що Росія вивозить аграрну продукцію в Білорусь, Казахстан, Узбекистан, В’єтнам, Індію та Китай.

“Що стосується цих — комунікація з ними ведеться. Водночас інформація, яка поширюється російськими ЗМІ, окупаційною владою та окремими посадовими особами, не має документального підтвердження з боку представництва [президента України в Криму]. Як я вже зазначав, Російська Федерація намагається максимально приховати походження цієї продукції — і на це є низка підтверджень”, – коментує інформацію Денис Чистіков.

За його словами, окремі країни пояснюють, що зерно купують не їхні уряди, а приватні компанії. Тому вони будуть спілкуватися з цими підприємствами, щоб ті припинили такі закупівлі.

Окремим напрямком є санкційна політика: накладаються санкції на російські компанії, які займаються викраденням і вивезенням зерна, а також на судна, судновласників, операторів і капітанів, що були помічені у транспортуванні зерна з окупованого Криму. Сам факт заходу судна до порту Криму вже є підставою для санкцій. І не лише Україна запроваджує обмеження — діють також санкції Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Вони є дієвими: коли інші країни бачать, що на судна або компанії накладені санкції, це впливає на рішення щодо купівлі продукції, говорить посадовець.

Херсонщина посідає друге місце по Україні (після Запорізької) за рівнем збитків і втрат в аграрному секторі. За даними дослідження фахівців Київської школи економіки, втрати аграрного сектору Херсонської області внаслідок війни становлять $5,6 млрд, а збитки – $2 млрд. Це майже 10% всіх втрат в аграрній галузі, які понесла Україна в цілому.

Станом на червень 2024 року, призначений Росією окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо допоміг експортерам із РФ вивезти понад 30 тисяч тонн зерна з лівобережжя Херсонщини. Протягом 2023 року низка російських експортерів вивезли з окупованої території Херсонської області щонайменше 34 тисячі тонн збіжжя на суму 6,2 мільйона євро.

Автори: Оксана Кривіцька, Анастасія Друсінова

Джерело: ВГОРУ