Як російські окупанти викрадали українських мерів та селищних голів: 7 історій зникнень

Після російського вторгнення українці зіштовхнулись з безпрецедентною жорстокістю з боку окупантів. Їхнє майно знищували або розкрадали, а їх самих піддавали катуванням та приниженням. Одних росіяни вбивали одразу, а інших викрадали та кидали до в’язниць. Більшість з викрадених досі перебувають в кремлівських застінках без жодної надії на звільнення. Адже російська влада заперечує той факт, що у неї в заручниках знаходяться українські цивільні. Дуже часто людей, яких викрадають російські військові, тримають без будь-яких звинувачень. З кожним днем їхня кількість зростає.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко розповів, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни викрали 30 українських мерів та селищних голів, з них 7 вважаються зниклими безвісти. У цьому матеріалі Центр прав людини ZMINA нагадує історії цих людей.

Олександр Бабич

Фото з родинного архіву

Олександра Бабича, мера міста Гола Пристань Херсонської області, російські військові викрали 28 березня 2022 року. Приблизно о 7-8-й ранку до його будинку прийшли російські військові й провели обшук. Після цього вони посадили Олександра в машину та відвезли до міської адміністрації. Його відвели до його робочого кабінету, де на нього вже чекали 15 озброєних чоловіків з білими пов’язками на руках і ногах. Вони всі були без розпізнавальних знаків на формі. Під час розмови з Бабичем росіяни поводили себе агресивно. Приблизно о 10-й годині ранку його посадили до машини та повезли у невідомому напрямку. Перед зникненням Олександр неодноразово отримував погрози від місцевих колаборантів. Попри це, він продовжував працювати та допомагати громаді у ці скрутні для країни часи.

Ольга Бабич, дружина Олександра Бабича, розповіла ZMINA, що наразі у неї немає жодної інформації про чоловіка. Головна проблема полягає у тому, що російська сторона відмовляється визнавати сам факт його утримання. Останні відомості про нього вона отримала від чотирьох різних людей, які самі вийшли з нею на зв’язок. Вони повідомили Ользі, що росіяни тримають Олександра в СІЗО №2 в м. Сімферополі (в окупованому Криму). За її словами, через тортури, які до нього застосовують в слідчому ізоляторі, у нього почалися проблеми зі здоров’ям.

Ігор Колихаєв

Мера Херсона Ігоря Колихаєва російські військові викрали 28 червня 2022 року. За інформацією його радниці Галини Ляшевської, очільник міста приїхав до одного з комунальних підприємств, де працювали його колеги. Щойно він вийшов з машини, його одразу затримали озброєні росгвардійці та, ймовірно, працівники ФСБ.

Російські військові обшукали комунальне господарство та вилучили жорсткі диски з комп’ютерів. Також вони передивилися усі документи, які зберігалися в сейфах. Протягом усього цього часу Колихаєва тримали в окремому кабінеті в кайданках під охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус та відвезли в невідомому напрямку.

Галина Ляшевська впевнена, що Колихаєва викрали через його відмову співпрацювати з окупаційною владою. Перед зникненням, Ігор отримав листа від колаборанта Кирила Стремоусова, в якому той пропонував йому обговорити майбутню “організацію взаємодії”. За відмову від зустрічі “новопризначений мер” погрожував Колихаєву арештом. Але, попри це, зі Стремоусовим він зустрічатися відмовився. Після зникнення Колихаєва, Стремоусов виклав у соцмережах відео, в якому заявив, що Ігоря Колихаєва необхідно “нейтралізувати”.

За повідомленням видання “Главком”, Колихаєв спочатку знаходився в СІЗО Херсона. Пізніше син мера повідомив, що його батька перевезли до міста Чаплинка Херсонської області. У Ігоря значно погіршився стан здоров’я через відсутність їжі та води. Незважаючи на його погане самопочуття, росіяни не надають йому належної медичної допомоги.

Дмитро Ляхно

Голову селища Горностаївка Херсонської області Дмитра Ляхна російські військові викрали 3 серпня 2022 року. За словами його дружини Олени Ляхно, для затримання чоловіка росіяни оточили весь квартал та пригнали БТРи. Потім група озброєних чоловіків в балаклавах увірвалася до їхнього будинку та почала кричати: “Лягти всім на підлогу!”. Далі військові порозбігалися по кімнатах та почали проводити обшук. В результаті “перевірок”, росіяни забрали всі документи, гроші, телефони, ноутбуки та барсетку. Також вони вилучили мисливську рушницю, яка знаходилася в сейфі.

Після обшуків Ляхна в спідній білизні вивели надвір та поклали обличчям на землю. Дружині наказали залишатися в будинку. Вона їх попросила не кричати, оскільки в будинку спала трирічна дитина. На це один з військових їй відповів: “Ви наших дітей не жаліли, ми ваших також жаліти не будемо”.

Поки Олену силоміць утримували в будинку, вона чула, як її чоловіка б’ють прикладами автоматів. Після того, як вона вирвалась та вибігла на вулицю, то побачила, як до голови Дмитра росіяни приставили автомат. Тоді вона почала благати росіян не чіпати її чоловіка. Але вони наказали їй замовкнути та повернутися до хати.

За словами Олени, росіяни довго та нещадно били Ляхна за проукраїнські мітинги, які проходили в селі після його окупації. Також військові запитували про його старших дітей. Після цього Дмитру на голову натягнули мішок та вивезли у невідомому напрямку. Його місцезнаходження досі невідоме. Перед викраденням Дмитро відмовився співпрацювати з росіянами. Припускають, що його могли вивезти до Криму разом з волонтером Олександром Слісаренком.

Євген Матвєєв

Міського голову Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва окупанти викрали 13 березня 2022 року. За інформацією “Суспільного”, очільника міста затримали на російському блокпості під час виконання посадових обов’язків. Пізніше знайомі знайшли біля цього ж блокпоста його покинуту автівку. Що з ним відбулося далі та його поточне місцезнаходження наразі невідомо.

Від початку російського вторгнення Євген Матвєєв займав проукраїнську позицію. 27 лютого він разом з іншими виходив назустріч російським танкам, змусивши їх повернути назад. Крім того, мер міста заявляв, що їм не потрібна допомога від російських окупантів та відмовлявся з ними співпрацювати.

Сергій Хільченко

Селищного голову Хрестівської громади Херсонської області Сергія Хільченка російські військові викрали 28 червня 2022 року. За повідомленням Херсонської ОДА, окупанти забрали посадовця просто з робочого місця та повезли в невідомому напрямку. На жаль, досі відсутня будь-яка інформація щодо його місцеперебування.

Володимир Миколаєнко

Колишнього мера Херсона (2014–2020 роки) Володимира Миколаєнка окупанти викрали 18 квітня 2022 року. Про його зникнення виданню МОСТ повідомила його дружина Марина. Вона розповіла, що близько 16:00 йому зателефонував знайомий та запросив на зустріч. Після цього Володимир більше не виходив на зв’язок. Дружина тоді припустила, що його викрали окупанти. Адже раніше він повідомляв кореспонденту МОСТа, що отримував погрози від колаборантів.

3 травня 2022 року видання “Цензор.нет” опублікувало відео, в якому російський пропагандист із видання “Известия” бере інтерв’ю у Миколаєнка. В ньому він розповідає, що для нього Шухевич є героєм.

Через два тижні після викрадення Володимира росіяни приїхали разом з ним, щоб провести обшук в його квартирі. Тоді до будинку під’їхало дві машини з літерами Z. В одній були військові, а в іншій – чоловіки у чорній формі. Саме з останніми й перебував в машині колишній мер. За словами дружини, він сказав, що всіх їх любить та вони навряд чи скоро зустрінуться. Потім росіяни її запевнили, що “все буде добре”. Але при цьому, коли відпустять її чоловіка, не сказали. Після обшуку окупанти забрали роутер, подовжувач, парфуми, алкоголь та каву. Коли вони закінчили грабувати квартиру, то поїхали, забравши Володимира з собою.

За словами дружини Миколаєнка Марини, перед викраденням її чоловік спілкувався з херсонським колаборантом Кирилом Стремоусовим. Ймовірно, той хотів запропонувати йому “посаду” в окупаційній владі. Але Миколаєнко навідріз відмовився про це говорити. Він сказав Стремоусову: “Я – українець, і те що ти робиш, є неприпустимим”. А той відповів: “Ну тоді підвал”.

Рідні Володимира припускають, що його спочатку могли утримувати в місцевому відділенні СБУ. Потім з’явилася інформація від Медійної ініціативи за права людини про те, що Володимира нібито деякий час утримували в окупованому Криму. 27 липня 2022 року Марина Миколаєнко отримала офіційне підтвердження від російської сторони, що він знаходиться “на території РФ”. Проте точного місця утримання чоловіка росіяни не повідомляють.

Іван Самойдюк

Івана Самойдюка, першого заступника мера Енергодара Запорізької області, ймовірно, викрали 19 березня. За словами мера міста Дмитра Орлова, саме з того дня з ним був втрачений зв’язок. 19 березня близько восьмої ранку Іван їхав в машині в напрямку села Благовіщенка. Телефоном він повідомив своєму колезі, що його зупинили на блокпості, але не встиг сказати, на якому саме. Відтоді жодної інформації про його місцезнаходження не було. Автомобіль Івана теж безслідно зник.

20 березня 2022 року меру Енергодара зателефонували з підконтрольної Україні Запорізької військово-цивільної адміністрації та повідомили, що Самойдюка викрали. Натомість російські військові сказали міському голові, що нічого не знають про місцеперебування його першого заступника.

Автор: Еліна Суліма; Центр прав людини ZMINA