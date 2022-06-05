Як Росія «вбиває» Чорне та Азовське моря

Чому спостерігається масова загибель риби в Азовському морі? Як ведення Росією бойових дій впливає на дельфінів у Чорному морі? До чого може призвести подальше забруднення Чорного і Азовського морів? Це з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

В Азовському морі масово гинуть риби і дельфіни. Така ситуація з урахуванням температури та сезону може свідчити про хворобу у воді. Про це 2 червня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко . За його словами, мор риби часто відбувається в Азовському морі в період аномальної спеки в липні, а для початку червня така ситуація нетипова. У зв’язку з цим Андрющенко вважає, що це «може свідчити про хворобу у воді». Він зазначає: «Епідемія вже не просто загроза, а реальність, море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням».

. За його словами, мор риби часто відбувається в Азовському морі в період аномальної спеки в липні, а для початку червня така ситуація нетипова. У зв’язку з цим Андрющенко вважає, що це «може свідчити про хворобу у воді». Він зазначає: «Епідемія вже не просто загроза, а реальність, море на сьогодні одне з небагатьох місць гігієни для маріупольців, тому загроза перестала бути лише попередженням». Раніше Маріупольська міська рада повідомляла, що існує «загроза повного вимирання Азовського моря» через бомбардування металургійного комбінату «Азовсталь». На заводі внаслідок бойових дій могли пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн розчину сірководню. Витік цієї рідини може повністю вбити флору та фауну Азовського моря, зазначили в Маріупольській міській раді. Там наголосили, що після цього небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів.

На узбережжі Чорного моря від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знаходять загиблих дельфінів, які постраждали від дій російського флоту. Про це повідомив начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани», доктор біологічних наук Іван Русєв.

«Дельфіни помирають від дій низькочастотних хвиль»

Як зазначив Русєв, оглядом загиблих тварин було встановлено, що на загиблих дельфінах немає слідів сіток, або відрізаних хвостів, що є дуже показовим, коли дельфіни потрапляють до браконьєрських сіток, і браконьєри їх викидають.

«А викинутого морем дельфіна швидко з’їдають хижаки, мартини і рештки тварини знову забирає море, або засипає піском», – розповідає еколог.

Він наголосив, що через бойові дії екологи не можуть оцінити реальні розміри завданої шкоди, і масштаби загибелі зараз маловідомі, тому що неможливо обстежити ділянки узбережжя моря.

За словами еколога, його болгарський колега Атанас Русев повідомив, що в морі біля гирла річки Ропотамо виявили кілька знесилених дельфінів, деякі з яких мали опіки від вибухів бомб або мін, не могли орієнтуватися, а відтак і шукати їжу. За оцінками експертів, які їх оглядали, тварини не їли щонайменше 10 днів. Ті, хто не обгорів, зазнали внутрішніх пошкоджень. Таких поранених або загиблих дельфінів виносить на узбережжя Болгарії, Румунії, Туреччині і до берегів України.

Повідомляють, що мертвих дельфінів знаходять і в межах Національного природного парку «Тузлівські лимани» на Одещині. Раніше Русєв писав також про небезпеку для дельфінів з боку російських військових гідролокаторів і навігаційних приладів: ті «виводять з ладу» органи слуху, які слугують цим тваринам для орієнтації у просторі.

У коментарі для «Новин Приазов’я» Іван Русєв повідомив, що, за даними його організації, в Чорному морі на ділянці між одеським регіоном і Туреччиною останнім часом загинули близько трьох тисяч дельфінів.

«Коли почалася війна, ми почали спостереження та виявили декілька осіб дельфінів, потім ще, й ще, потім мали інформацію він наших колег з Болгарії, Туреччини, інших міст Одеського регіону. Ми з’ясували, що є чинник, якого не було до нинішнього часу. Раніше ми мали за рік близько 500 мертвих дельфінів на узбережжі через браконьєрство. Але зараз причина інша, дельфіни помирають від дій низькочастотних хвиль, які використовують орки (російські військові – ред.) як на надводних кораблях, так і на підводних човнах», – стверджує Русєв.

За його словами, коли дельфін отримує такий сильний удар такими хвилями, він дезорієнтується.

«Він не може ловити собі рибу, не може мандрувати, в такому стані він потрапляє на міни, викидається на берег, голодує, не може підтримувати себе і вмирає», – пояснив експерт, а також додав, що спрогнозувати подальший розвиток подій достатньо складно.

Руйнація екосистеми

Член експертної ради Державного агентства рибного господарства України, президент Всеукраїнської організації «Громада рибалок України» Андрій Неліпа зазначив, що до повномасштабної війни екологічних проблем у Чорному і Азовському морях було достатньо, але зараз ситуація погіршилася. На сьогодні неможливо оцінити наслідки впливу воєнних дій на стан морів, оскільки фахівці не мають доступу для проведення досліджень, зазначив експерт.

«Без наявних фахових досліджень неможливо точно оцінити ситуацію, яка склалася. На базі наших спостережень можна припустити випадки потрапляння отруюючих речовин та небезпечних хімікатів до акваторії. Бойові дії теж мають значні наслідки на екосистему водойм. Щоб отримати достовірну інформацію по стану, треба дочекатися технічної і безпекової можливості для проведення досліджень. Дуже важливо першим кроком зафіксувати стан та, можливо, погіршення. Далі шукати, в якій спосіб ці наслідки ліквідувати, відновлювати екологію і стан цих водних об’єктів», – прокоментував Неліпа «Новинам Приазовʼя».

Експерт припустив, що економічна ситуація в Україні може бути не менш складною, ніж екологічна, тому він сподівається на фінансову підтримку міжнародних організацій для моніторингу стану навколишнього середовища.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко розповіла, що Чорне й Азовське моря зазнають серйозних збитків внаслідок ведення Росією бойових дій. Під загрозою опинилися всі живі організми, які є в морях, стверджує еколог.

За її словами, внаслідок російської агресії та збільшення кількості військових кораблів в акваторії Чорного та Азовського морів, внаслідок вибухів, обстрілів, затоплення суден та виливу нафтопродуктів, ситуація в окремих їхніх частинах є навіть критичною.

«Про це свідчать такі явища, як викидання дельфінів на узбережжя. Такого не може бути, такого не фіксувалося раніше в цей період. Це означає, що дельфіни стривожені, вони дуже чутливі до шумового забруднення, до навантажень звуками абсолютно несприятливими для природного середовища. Крім того, хімічний склад води погіршується», – додала Тимочко.

Експертка зазначила, що особливої шкоди живі організми в морі можуть зазнати від вибухів снарядів. «Снаряди спричиняють серйозний вплив на живі водні організми. Це може призвести до порушення функції народження наступних поколінь, тобто припинення репродуктивної функції на короткий час або назавжди», – наголошує вона.

Загроза для Середземного моря

Тетяна Тимочко вважає, що через переміщення вод у морях загроза забруднення існує не лише для Чорного та Азовського морів, а й для Середземного.

«Ситуація на Чорному та Азовському морях має регіональне значення, але є загрози й ризики, які можуть стосуватися Середземного моря – потрапляння хімічних речовин з відстійника в Маріуполі. Військові дії, вибухи, струси землі та поверхні будівель можуть спричинити деформацію або руйнування захисної споруди, яка захищає акваторію Азовського моря від цього відстійника на «Азовсталі», де зосереджено багато отруйних речовин», – пояснила вона.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги зазначила, що «концентрація отруйних речовин поступово зменшується через атмосферні опади, але навіть цього достатньо, щоб спричинити загибель живих водних організмів, флори та фауни більшої частини Азовського моря».

«Отруєнні частини можуть потрапити у Чорне море, в тому числі через Босфор та Дарданелли в Середземне море. Є така загроза. Саме тому громадські організації України зверталися до урядів, до міжнародної спільноти. Ми підтримуємо звернення президента (України – ред.) щодо прийняття найжорстокіших заходів обмеження можливості для Росії далі вести цю війну із наслідками для людей, для інфраструктури, для природного середовища. Це може закінчитися виключно після припиненні військових дій і виведення з території України російських військ», – наголосила експертка.

Небезпечна риба

Працівник риболовної сфери з Генічеська на умовах анонімності нам розповів, що цього року внаслідок отруєння води в Азовському морі різко підвищилася її температура.

«Там загроза дуже великої екологічної катастрофи у зв’язку з тим, що і у Криму, і тут порозбивали деякі продуктопроводи, які переганяли хімічну речовину – азот і ще щось, треба до фахівців звертатися. Розбито багато, все тече в Азовське море. Це велика біда» – наголосив чоловік.

«Отруюється вода і різко змінилася температура: підвищення різке, це дуже небезпечно для риби. Раніше були якісь регуляторні механізми, можна було між двома країнами домовитись про викиди, про якісь стандарти контролю, зараз це неможливо. Усі себе поводять ніби живуть останній день», – прокоментував він.

Голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики, лікар-інфекціоніст Федір Лапій припустив, що масова загибель риби в Азовському морі може бути спричинена руйнуванням системи очисних споруд у регіоні.

«Враховуючи військову ситуацію в регіоні, зруйновані очисні споруди, зруйнована каналізація, було масоване бомбардування заводу «Азовсталь», що якраз могло спричинити смерті морських жителів, бо тут не лише риба, а і ссавці, як дельфіни, наприклад. Все це може бути пов’язано якраз із потраплянням хімічних отруйних речовин в море, що і стало причиною», – припустив Лапій.

За словами лікаря, небезпеку для людей наразі становить не лише купання в Азовському морі, а й вживання риби, яку там виловлюють.

«Жива риба може містити досить високу концентрацію важких металів. Сама вода може зашкодити шкірі. Вживання риби, яку будуть виловлювати, або ті ж самі креветки, які досить популярні на Азовському узбережжі, можуть бути джерелом важких металів. Тут радше можна говорити про хронічне отруєння важкими металами, що і раніше у світі відмічалося, при цьому будуть відмічатись ураження нервової системи», – застеріг медик.

Автор: ; Радіо Свобода

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