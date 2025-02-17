Як судять мерзотників щодо ймовірного сексуального насильства на пʼяних вечірках в Києві: усі на волі

Голосіївський райсуд Києва продовжує судовий процес щодо ймовірного сексуального насильства на пʼяних вечірках. Йдеться про історію, яка сколихнула всю Україну у 2023-му році. Про це пише видання Watchers.

Блогери та активісти повідомили тоді, що молодики влаштовують вечірки у Києві, запрошують туди дівчат, а потім – ймовірно вчиняють незаконні дії щодо них.

Наразі справа в суді. Трьом фігурантам – Андрію Ярині, Олегу Захару та Ярославу Домбровському – інкримінують ряд злочинів: від сексуального насильства до виготовлення і розповсюдження порнографічних предметів. Потерпілими у справі визнано трьох дівчат.

У березні 2024-го року суд дозволив Андрію Ярині внести заставу як альтернативу арешту, хоча до цього обвинувачений був весь час під вартою.

Розповідаємо, на якому етапі зараз справа, чому головного підсудного відпустили з-під варти та чим він зайнявся після виходу з СІЗО.

Як викрили вечірки з насильством

У 2023-му році блогери та активісти розповіли жахливу історію про хлопців, які ймовірно вчиняють насильство щодо дівчат на своїх вечірках у Києві. На вечірки запрошували дівчат, яких ймовірно «накачували» алкоголем та підсипали снодійне з наркотичною дією.

Хлопці на камеру, за повідомленнями активістів, знущалися з напівпритомних дівчат, роздягали їх, знімали на відео статеві органи, викладали це у мережі.

Однією з перших про це написала засновниця «Дикого театру» Ярослава Кравченко. Вона заявила, що одна з дівчат звернулась до неї, дала лінки на канали та сторінки молодиків, просила відреагувати. Кравченко, перевіривши інформацію, закликала спільноту надати розголосу цій історії.

Правоохоронці швидко відреагували на подію та на наступний день, 1-го лютого 2023-го року, завітали з обшуками до молодиків.

Невдовзі обвинувачення щодо трьох хлопців передали на розгляд по суті до суду.

Обвинуваченому Олегу Захару інкримінують :

сексуальне насильство (ч.3 ст.153 ККУ).

Обвинуваченому Ярославу Домбровському:

виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ч.3 ст. 301 ККУ);

хуліганство (ч.2 ст. 296 ККУ).

Обвинуваченому Андрію Ярині:

Сексуальне насильство (ч.2 та 3 ст.153 ККУ);

Виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів (ч.1 та 3 ст. 301 ККУ);

Хуліганство (ч. 2 ст 296 ККУ).

Усі троє нині на волі. Спершу Захар і Домбровський внесли 402 тисяч гривень застави кожен і вийшли з СІЗО. А у 2024-му під заставу вийшов і Ярина.

Мізерна застава

11-го березня 2024-го року суд визначив альтернативою арешту для Андрія Ярини заставу у 272 520 гривень.

Прокурор посилався тоді на існування ризиків: і щодо переховування від органів слідства та суду, і впливу на потерпілих та свідків, і на ризики щодо знищення документів. Адже раніше сторінки у соцмережах, в яких, за даними слідства, містилися докази, було видалено.

Раніше писали: на підготовчому засіданні стало відомо, що адвокати обвинуваченого Ярини намагалися вплинути на потерпілих дівчат під час розслідування.

Адвокат Ярини тоді наполягав змінити запобіжний захід на домашній арешт в нічний час, або особисте зобов’язання, або визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Суддя Олександр Бойко у своєму рішенні погодився, що ризики стосовно Ярини не зменшились і не зникли. Ба більше, суд не виключив, що Ярина може ухилятись від суду, виконання процесуальних рішень, тиснути на потерпілих та свідків, які ще не були допитані в суді.

Бойко послався і на заяви Європейського суду з прав людини про те, що «тримання особи під вартою завжди може бути виправдано за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи».

Головуючий процитував також рішення ЄСПЛ «Мелія проти Грузії», в якому йдеться: тримання заявника під вартою не може вважатися свавільним, якщо національний суд навів певні підстави, що виправдовують продовження тримання під вартою, за винятком випадків, коли наведені підстави були надзвичайно лаконічними і не містили посилання на будь-яку правову норму, яка б дозволяла тримання заявника під вартою.

«На теперішній час, суд вважає за можливе визначити заставу, з урахуванням тривалого часу перебування обвинуваченого Ярини під вартою – більше 1 року 1 місяця», – йдеться у рішенні.

Разом з тим суд зобовʼязав Ярину:

прибувати за кожною вимогою до суду;

не відлучатись із населеного пункту, у якому проживає, без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та /або роботи;

утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими;

Здати паспорти для виїзду закордон.

За даними джерел Watchers, вже 15-го березня, через 4 дні після рішення суду, заставу за Ярину внесли і він вийшов з-під варти.

Суд вивчає докази

Станом на 2025-й рік Голосіївський суд досліджує докази прокуратури у цій справі.

Так, перед початком засідання 12-го лютого у коридорі підсудні обговорювали між собою ідеї щодо контенту, який можна публікувати у соціальних мережах. Один другому з серйозним виглядом порадив: «ну як поїв, як посрав, таке».

Невдовзі секретарка судді запросила усіх до зали. Але прокурор заявив клопотання про закритий розгляд через чутливість інформації щодо потерпілої у матеріалах. Суд погодився і запросив журналістів лише на відкриту частину.

Суд оголосив дані щодо вмісту мобільного телефона Ярини. У телефоні, як зʼясувалося, знайшли фото напівоголених дівчат, а також їх знімки з вбиральні.

Потім суддя сказав, що обмежений у часі і має інші слухання, тому просив прокурора перейти до клопотання про запобіжні заходи.

Суддя не оголосив рішення про запобіжні заходи

Прокурор Максим Дергачов просив продовжити дію обовʼязків, покладених на Ярину та Захара. Він вказував на ризик переховування підсудного від суду, спотворення ним доказів та впливу на свідків і потерпілих.

Щодо Ярини він просив продовжити обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до суду;

не відлучатись із населеного пункту, у якому проживає, без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та /або роботи;

утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими;

Здати на зберігання паспорт/паспорти для виїзду закордон.

Щодо Захара:

прибувати до прокурора та суду за першою вимогою;

повідомляти прокурора та суд про зміну свого місця проживання чи роботи.

Адвокати заперечували, переконуючи, що ризики перестали існувати.

Проте суддя Бойко після цього відпустив учасників процесу і не виходив оголошувати рішення.

Нова сторінка у Instagram

Обвинувачений Ярина після виходу з СІЗО створив нову сторінку в Instagram. У першому дописі він поділився відеозаписом, де каже, що йому нібито шкода за все, що сталося, і просить вибачення. Він жаліється, що «в тюрмі було погано» і звертається до молоді із закликом не робити нічого поганого.

Скріншот допису Андрія Ярини з нової сторінки у Instagram[/caption]

Останній допис на його сторінці присвячений волонтерському збору, в ході якого Ярині вдалося зібрати лише 20 тисяч гривень. У сторіз він іноді публікує інформацію про нібито збори, проте невідомо, куди йдуть зібрані на цих зборах кошти.

В іншому дописі бачимо фото Ярини з бокалом вина і у білих штанях. Ще в одному він пише про нібито проживання на віллі та фотографується на фоні дорогих автівок.



Скріншот допису Андрія Ярини на новій сторінці в Instagram/фото: Аліна Кондратенко, Watchers

На наступному слуханні, 24-го березня, суд продовжить дослідження доказів.

Автор: Аліна Кондратенко

Джерело: Watchers