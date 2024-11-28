Як засуджений за топкорупцію нардеп Сольвар намагався відпетляти від покарання

Колишній нардеп Руслан Сольвар потрапив до уваги антикорупційних органів ще у 2018 році, коли ті помітили, що депутат безпідставно отримав з бюджету понад 360 тис. грн компенсації на проживання в столиці.

Його справа йшла тернистими шляхами – через усі інстанції, до Верховного Суду і назад в Апеляційну палату ВАКС. І вже цього року, коли до вироку лишалося зовсім трохи, Сольвар раптово підписав контракт про службу в ЗСУ. Фактично він став першим військовим, якого пізніше все-таки засудили за топкорупцію, та який таки відбуває покарання. Чи завадить служба відбути покарання екснардепу, та що відбувалося у справі всі ці роки – розповідає видання “Главком“.

Три вироки Сольвара

У жовтні 2018 року НАБУ розпочало розслідування за фактом того, що народний депутат Руслан Сольвар декілька місяців безпідставно отримував компенсацію від Верховної Ради за оренду номера в готелі «Київ». Нардеп несвоєчасно повідомив Апарат Верховної Ради, який нараховує виплати, про те, що отримав у спадок квартиру в столиці. Зробив він це лише після того, як інформація потрапила до медіа, та ще, мовляв, одразу відшкодував всі збитки державі. Тоді йшлося про суму в 361,5 тис. грн.

Проте вже в грудні 2019 року Сольвар отримав повідомлення про підозру у зловживанні владою. Але в червні 2021 року Вищий антикорсуд виправдав екснардепа через неправильну кваліфікацію його дій з боку правоохоронців – на думку суддів, Сольвару коректно було б інкримінувати шахрайство. Але оскільки останнє тягне за собою тяжче покарання, перша інстанція за законом не змогла засудити Сольвара. Тож прокурор подав апеляційну скаргу на таке рішення.

Друге рішення у справі винесла вже Апеляційна палата ВАКС, яка у вересні 2022-го визнала Сольвара винним у зловживанні службовим становищем. Судді вирішили, що правомірно змінювати кваліфікацію в частині того, чим зловживав нардеп – владою чи службовими повноваженнями.

Екснардепа засудили до трьох років позбавлення волі зі штрафом 8,5 тис. грн і забороною обіймати певні посади на рік. Та цього разу виконати вирок завадила хвороба Сольвара – захист заявив, що екснардеп лежить у стаціонарі кардіології з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом. А отже, йому нібито протипоказані будь-які навантаження.

Через відсутність сталої практики із застосування ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), інкримінованої Сольвару, його справа пішла ще далі – до Верховного Суду. У касаційному порядку обвинувальний вирок Апеляційної палати ВАКС переглядала об’єднана палата Касаційного кримінального суду (ККС ВС) – все тому, що суддям на найвищому рівні потрібно було зʼясувати відмінність між зловживанням владою та зловживанням службовим становищем.

У грудні 2023 року ККС ВС постановив заново переглянути справу екснардепа в апеляції через те, що було виявлено істотне порушення вимог кримінального процесуального законодавства. І знову ж тому, що НАБУ-САП інкримінували Сольвару зловживання владою, а у вироку формулювання змінили на зловживання службовим становищем.

До речі, разом з цим рішенням Верховний Суд сформував правову позицію щодо розмежування форм об’єктивної сторони ст. 364 КК України. До цього в подібних випадках з нардепами траплялися як виправдувальні, так і обвинувальні вироки. Тож суд розтлумачив: якщо посадова особа зловживає гарантіями, наданими їй як представнику влади (зокрема, народному депутату), цілком логічно, що можна говорити саме про зловживання владою.

Врешті, повторно розглянувши справу Сольвара, 26 серпня 2024 року Апеляційна палата ВАКС знову постановила обвинувальний вирок – три роки за ґратами, штраф 8,5 тис. грн та заборона обіймати посади, пов`язані із здійсненням функцій представника влади в органах державної влади, протягом року.

Цього разу екснардепа засудили за зловживання владою: він не повідомив Управління справами Апарату Верховної Ради про квартиру в Києві, тож зловживав своїми житловими гарантіями. Крім того, Апеляційна палата ВАКС у вироку зазначила, що перша інстанція правильно встановила фактичні обставини справи, але надала їм неправильну правову кваліфікацію.

Але ще до цього сталося багато цікавого – сам Сольвар вироку чекати не схотів та до його оголошення подався у військо.

Як Сольвар став військовим, та чому це не рятує його від в’язниці

Коли влітку 2024 року розгляд справи в апеляції наближався до завершення, Сольвар знову потрапив до лікарні, а після того, щойно вийшовши з медзакладу, екснардеп отримав повістку просто на вулиці. Далі його як лейтенанта запасу негайно відправили на фронт – принаймні, так стверджував захисник Сольвара.

Насправді ж виявилося, що екснардеп проходить військову службу добровільно за контрактом — таку відповідь суд отримав від керівника ТЦК. Можливо, Сольвар сподівався, що провадження щодо нього зупинять через службу в Збройних Силах, захист навіть подавав клопотання про зупинення провадження. Проте коли стало відомо, що екснардеп не був мобілізований, а пішов на контрактну військову службу, захист сам попросив суд не розглядати подане раніше клопотання.

Законодавство передбачає, що контракт розривається, а військовослужбовці звільняються з військової служби у разі набрання законної сили обвинувальним вироком, яким призначено покарання у виді позбавлення волі. Оскільки вирок набрав законної сили, з Сольваром вже мали розірвати контракт та звільнити його з ЗСУ, проте досить довго було незрозуміло, чи сталося це на ділі.

З нещодавньої відповіді, яку ми отримали від департаменту з питань виконання кримінальних покарань, стало відомо, що вирок Апеляційної палати ВАКС в частині виконання покарання у виді позбавлення волі щодо засудженого Руслана Сольвара приведено до виконання. Це означає, що наразі Сольвар сидить у тюрмі.

І тут цікаво, що майже відразу після вироку захисник Сольвара подав касаційну скаргу, і 4 листопада ККС ВС відкрив касаційне провадження щодо перегляду цієї справи. При цьому адвокат екснардепа також просив зупинити виконання вироку відразу після його винесення, і знову ж пояснював це тим, що Сольвар проходить військову службу за контрактом, проте в цьому суд відмовив.

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Справа Руслана Сольвара показова та важлива з декількох причин.

По-перше, на ній скінчилася плутанина з тлумаченням випадків, коли нардепи ймовірно зловживають своїми житловими гарантіями. Руслан Сольвар, сам того не плануючи, зробив внесок у вирішення важливої проблеми кримінального права – визначення змісту поняття «зловживання владою». У Вищому антикорупційному суді ще залишається чимало подібних справ, і не всі обвинувачені задоволені тим, як розвивається судова практика в цьому напрямку.

По-друге, бачимо, що правосуддя все ж таки наздогнало Сольвара – незалежно від того, як довго його справа блукала судовими інстанціями, та де перебуває він сам. Долучитися до війська – сміливе та благородне рішення, однак це не може ставати індульгенцією для корупціонерів.

Автор: Оксана Копійчук, юридична радниця TI Ukraine

Джерело: ГЛАВКОМ