З життя сцикопіхоти. Як тікають з України відомі персонажі

Велику увагу привернула втеча з України народного депутата Артема Дмитрука. Парламентарій залишив країну напередодні вручення йому підозри у низці кримінальних справ. Тепер карають причетних до його нелегального перетину кордону та планують повернути втікача. Серед відомих осіб Дмитрук — не перший, хто залишає країну, обминаючи закон. У виданні «Апостроф» розбирались в тонкощах втечі з країни публічних осіб.

Скандальний нардеп Артем Дмитрук залишив Україну 23 серпня. Він незаконно перетнув кордон у районі пунктів пропуску «Павлівка» в Одеській області. За даними слідства, йому допомогли троє спільників: одні вивезли його з Києва до Одеської області, інші вже прокладали йому шлях за кордон. Їм зараз оголошено підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Але затримали лише одного із супроводжуючих нардепа, а двоє інших встигли залишити країну.

Втеча сталася напередодні висунення йому підозри в низці кримінальних правопорушень, зокрема нападів на громадян. За даними слідства, в Одесі Дмитрук разом із спільниками напав на поліцейського під час виконання ним обов’язків, свідомо завдав правоохоронцю легких тілесних ушкоджень та намагався відібрати зброю. У Києві у депутата виникла сварка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловікові кілька ударів по голові.

Інтерпол Дмитрука ще не розшукує

ДБР оголосило Дмитрука в міжнародний розшук. Як зазначили в Офісі генпрокурора, у разі встановлення його місцеперебування буде подано запит на його екстрадицію. Як повідомили «Апострофу» в українському Бюро Інтерполу, для того щоб його оголосили в міжнародний розшук за «червоною карткою», потрібні вагомі підстави. Тобто якщо підозрювані в убивствах, шахрайстві в особливо великих розмірах, розкраданнях держмайна, корупції, держзраді при наявності доказів без затримок оголошуються в міжнародний розшук, то за статтями, за якими проходить Дмитрук, можуть і відмовити.

«Тільки якщо є реальні підстави вважати особу причетною до кримінального правопорушення, її оголосять у міжнародний розшук, виставлять “червону картку”. Все залежатиме від якості зібраних доказів щодо підозрюваного та рішення Ліонського офісу», — повідомили «Апострофу» співробітники українського Бюро Інтерполу.

Як вважають юристи, простіше було б не допустити виїзду фігуранта за кордон, ніж тепер намагатися його повернути. Але сталося те, що сталося. Дмитруку вдалося втекти від спостереження ДБР і вже через кілька годин перейти кордон.

Хто виїхав за «липовими» документами, той не винен

Як розповіли «Апострофу» у Держприкордонслужбі України, провини прикордонників у тому, що Дмитрук залишив Україну, немає. Він переходив кордон не через прикордонні пункти пропуску. Він узагалі переходив кордон із Придністров’ям, де всі пункти пропуску закриті, але саме на цих ділянках спроби перетину кордону відбуваються щодня. Нелегально. Та й легально, але за підробленими документами щодня кордон перетинають десятки українців.

«Складно визначити, чи документи підроблені чи ні. Прикордонники вивчають документи, але не завжди виявляють підробки, хоча використовують технічні засоби та бази даних. Якщо є щось підозріле, викликають поліцію, яка далі займається цією особою, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність. Але дуже багато хто для перетину кордону використовує справжні документи. Тут уже питання до того, хто їх видавав і як, а не до прикордонників», — розповідає «Апострофу» речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

А в Україні торгівля документами, що дозволяють законним чином перетнути кордон, поставлена на потік. Правоохоронці затримували лікарів ВЛК, які видавали довідки про інвалідність здоровим українцям, співробітників ТЦК, які торгували «непридатністю». Ось навіть нещодавно затримали ексдепутатку Верховної Ради Ірину Сисоєнко, яка продавала фіктивні довідки про інвалідність чоловікам, що хотіли незаконно виїхати за кордон. Разом із колегами вона щомісяця отримувала близько $100 000 «доходу». І клієнтів у них не бракувало.

Наприклад, онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко, який у 2022 році зробив невдалу спробу залишити Україну на човні разом із батьком, обминаючи прикордонників, торік легально виїхав через пункт пропуску. За попередньою інформацією, необхідні документи були куплені.

Також можна згадати коміка зі студії «Квартал 95» Руслана Ханумака, який на початку травня перетнув кордон у пункті пропуску Вилок на українсько-угорській ділянці. 34-річний шоумен запевняв, що підставою для перетину кордону стала його астма і законів він не порушував, хоча захворювання в нього було в легкій формі і не могло бути підставою навіть для відстрочки від служби. Тобто він залишив країну чи то як інвалід, чи то як непридатний до військової служби.

Як зазначили в Держприкордонслужбі, якщо українець перетнув державний кордон за купленими документами, підробленими довідками, його вже не повернути і не покарати. Адже те, що особа купила собі діагноз чи відстрочку від служби, ще потрібно довести. Але частіше цей факт з’ясовується, коли затримують торговців «липовими» документами.

Автор: Алла Дуніна

Джерело: Апостроф