Законопроєкт про “відкуп за корупцію”: що з ним не так і кому він на руку

Законопроєкт про “відкуп за корупцію” став одним із найбільш обговорюваних минулого тижня. Мова йде про проєкт № 11340, який народні депутати схвалили у першому читанні 18 липня. Формально він мав на меті запровадити можливість укладання угод про визнання винуватості у корупційних злочинах, проте запропонована редакція, на думку громадськості, має геть інакший зміст.

Попри резонанс, проєкт підтримав 231 депутат. Найбільший відсоток голосів за забезпечили представники груп “Відновлення України” (83%) та “Довіра” (74%), а кількісно найбільше голосів підтримки надала фракція “Слуги народу”. За проголосували одразу 180 представників фракції.

В цей же час жодного голосу за цю ініціативу не надали депутати від фракції “Голосу”, а дев’ять її представників проголосували проти. Ще два голоси проти належать представникам фракції “Слуги народу”. Фракція “Європейської солідарності” також не надала жодного голосу за, проте у цьому випадку депутати утримались.

Працювати над покращенням проєкту після розголосу взялися представники спеціалізованих антикорупційних органів, профільний комітет, керівництво парламенту та нардепи. Про проведення оцінки проєкту повідомили і в Єврокомісії.

Чи є шанси зробити цей закон насправді якісним та дієвим та що для цього може зробити громадськість, аналізували в матеріалі Руху ЧЕСНО.