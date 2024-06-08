10-річний хлопчик загинув на водоймі у Роздільнянському районі Одещини

Про подію, яка сталася 7 червня ввечері, правоохоронцям сповістила очевидиця.

Попередньо встановлено, що хлопчик із татом пішов на місцевий ставок. Під час того, як син купався, батько, який знаходився на березі, відволікся та випустив малого з поля зору, і той зник. Чоловік разом з односельчанами, що були поряд, кинулися його шукати і через деякий час витягнули хлопця непритомного з води.

Врятувати дитину, на жаль, не вдалося.

Окрім загиблого хлопчика, в родині шестеро малолітніх дітей. У поле зору правоохоронців сім’я не потрапляла і за місцем мешкання характеризується позитивно.

Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Тіло дитини буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Триває слідство. Встановлюються повні обставини трагічної події.

Поліцейські вкотре закликають батьків пильнувати маленьких дітей та дбати про їхню безпеку у побуті, на відпочинку – кругом. Малеча не завжди може оцінити рівень небезпеки та дати собі раду. Обов’язок дорослих прищеплювати їм культуру безпечної поведінки, подавати гарний приклад у всьому та бути захисниками.

Нагадаємо: нещодавно у Болградському районі у ставку загинув 7-річний хлопчик. Біля водойми він був без супроводу дорослих, послизнувся на плитах дамби і впав у воду.

Відділ комунікації поліції Одещини