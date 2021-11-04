10 років за ґратами і більше мільйона гривень компенсацій – на Рівненщині засуджено винуватця смертельної ДТП (фото)

За публічного обвинувачення Рівненської обласної прокуратури суд визнав громадянина винним в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі та позбавлено права керувати транспортними засобами строком на 10 років.

Прокурор у суді довів, що у червні 2021 року близько опівночі, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, водій під час руху не впорався із кермуванням. Це призвело до того, що автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та двоє пасажирів травмувались, а ще двоє – загинули на місці події.

Засуджений також має сплатити родинам загиблих та двом травмованим у ДТП по 188 тис грн моральних збитків кожній, а також по 88 тис грн усім шести дітям, які втратили батьків. Крім того, чоловік має сплачувати на кожну дитину одного із загиблих по 3,6 тис грн щомісячно до досягнення ними повноліття. Загалом сума компенсацій сягає 1,3 млн грн.

Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Офіс Генпрокурора