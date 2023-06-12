11-річна дитина померла після аварійної посадки літака у Будапешті

11-річна дитина померла після втрати свідомості на борту рейсу Turkish Airlines, який прямував до Нью-Йорка зі Стамбула,

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Медики не змогли реанімувати дитину після того, як літак здійснив аварійну посадку в Будапешті. Про це повідомляє інформаційне агентство MTI.

MTI повідомило, що медична служба аеропорту була відправлена ​​на місце події після того, як рейс TK003 приземлився в Будапешті, але дитину не вдалося врятувати, попри швидку медичну допомогу.