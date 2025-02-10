На Буковині дитина померла від ускладнень кору

У Чернівецькій області через ускладнення від кору померла 10-річна дитина. Вона не була вакцинована.

Про це повідомили на сторінці департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОВА у Facebook.

Водночас у дитини було важке неврологічне захворювання. Кір спричинив ускладнення, повідомив Суспільному завідувач відділу Центру контролю й профілактики хвороб Юрій Падурару.

Наразі в області від початку року виявили понад 120 випадків кору.

Що відомо про вакцинацію дітей в області

У 2024 році планово щепили 83% однорічних дітей та 78% шестирічних. А рекомендований рівень щеплень — 95%. Про це на брифінгу 24 січня розповіла головна санітарна лікарка області Наталія Гопко. Загалом вакцинували 13 620 дітей. Без щеплення залишились 4 176 дітей.

За словами Гопко, крім вакцинації, не існує методів профілактики кору. Перше щеплення дитина має отримати по досягненню 12 місяців, друге — у віці 6 років. За словами Гопко, пропуски або відтермінування отримання будь-якої дози вакцини проти кору підвищує ризик зараження та серйозного перебігу хвороби.

Наразі область забезпечена вакциною проти кору, паротиту та краснухи — є 11 000 доз виробництва Нідерландів, США, Бельгії. Щоб отримати вакцинацію проти кору, потрібно звернутись до свого сімейного лікаря. Ця послуга – безплатна.

Як передається кір

Кір передається повітряно-крапельним шляхом з потоками повітря. Також може передаватися під час кашлю з краплинками слизу через контакт з хворим.

Основні симптоми кору