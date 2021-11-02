В Кривом Роге пропала 16-летняя девочка (фото)

В Днепропетровской области пропала 16-летняя Виолетта Салтыкова. Жителей Днепра и области просят помочь в поисках пропавшей.

В понедельник, 1 ноября, несовершеннолетняя ушла из дома в Покровском районе Кривого Рога и до сих пор не вернулась. Отец девочки сообщил об этом в полицию. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост – 150 сантиметров, полное телосложение, темные волосы средней длины, серо-голубые глаза.

Была одета: домашние тапочки, темные штаны с принтом белого цветка, синий свитер.

Если вы видели Виолетту, или знаете, где она может находиться, — сообщите об этом по номерам (099) 618-08-48, (096) 522-32-51, (096) 323-50-94, (098) 650-02-01, либо на линию «102». Любая информация может оказаться полезной.