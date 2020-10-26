В МИД вручили ноту протеста послу Венгрии за вмешательство в местные выборы в Украине

МИД Украины вручило послу Венгрии в Украине ноту протеста из-за фактов политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа, передает УНН.

«Сегодня в МИД был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что венгерскому дипломату доказано позицию МИДа о недопустимости вынесения в публичном пространстве заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, когда обязывает избирательная тишина, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров — Общество венгерской культуры Закарпатья.

«Такие действия венгерских чиновников противоречат статье 60 Закона Украины «О местных выборах», а также статьи 57 Избирательного кодекса Украины, которыми запрещено иностранцам участвовать в предвыборной агитации. Всем гражданам Украины, согласно Конституции и законов Украины, созданы равные возможности для реализации своих избирательных прав демократическим путем и в полном соответствии с международными стандартами», — добавили в МИДе.

Указывается, что министерство в очередной раз призвало венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не совершать шагов, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и которые не отвечают добрососедскому характеру украинского-венгерских отношений.

«Со своей стороны, украинская сторона остается открытой к конструктивному сотрудничеству с Венгрией по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе взаимоуважения и взаимопонимания», — резюмировали у Кулебы.

Напомним, ранее в МИДе отметили, что Будапешт «нагло подтвердил прямое вмешательство во внутренние дела Украины«.

Как сообщалось ранее в УНН, глава МИДа Венгрии в день местных выборов в Украине 25 октября, призвал поддержать Партию венгров — Общество венгерской культуры Закарпатья.