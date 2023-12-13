У ДТП в Одеському районі травмувалися водій та його малолітні сини (фото)

Автопригода сталася 12 грудня, близько 20-ї години у межах села Санжійка.

Поліцейські попередньо встановили, що водій легкового автомобіля «Hyundai», рухаючись в напрямку села Олександрівка, не врахував дорожню обстановку і допустив наїзд на вантажний автомобіль «MAN» з причіпом, який був припаркований у крайній правій смузі дороги.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався водій легковика та двоє його шестирічних синів. Їх каретою швидкої допомоги доставили до районної лікарні. Медики діагностували керманичу забійну рану тім’яної області голови, забійні рани обох колінних суглобів, таракальну травму з переломом ребра, одному хлопчику – забійну черепно-мозкову травму, закритий перелом лівої лучевої кісті, а другому – забійну черепно-мозкову травму. Водій вантажівки не постраждав.

Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння, вони були тверезими.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження. В рамках розпочатого кримінального провадження слідчі призначили низку експертиз, а транспортні засоби помістили на арештмайданчик. Слідство триває. Встановлюються повні обставини події.

Поліцейські закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними за кермом, особливо у темну пору доби. Також нагадуємо, з 25 жовтня 2023 року набули чинності зміни до Правил дорожнього руху, які мають на меті підвищення безпеки дітей під час їх перевезення автотранспортом. Згідно з цими правилами, діти, які мають зріст до 150 см, повинні перебувати в спеціальних автокріслах з пасками безпеки.

Одеське районе управління поліції №2