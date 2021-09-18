В ДТП на Сумщине погибли три человека (фото)

На трассе в Сумской области в ночном ДТП погибли три человека, еще один — в тяжелом состоянии в больнице.

Открыто уголовное производство, сообщает УНН со ссылкой на данные полиции области.

Происшествие произошло вчера, около 23:50, на автодороге Сумы — Киев — Юнаковка, близ села Штеповка.

Как предварительно установили сотрудники полиции, 32-летний водитель автомобиля Toyota Highlander допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF с прицепом под управлением 43-летнего мужчины.

В результате столкновения, три пассажира Toyota Highlander, а именно 41-летняя женщина и 45-летний и 41-летний мужчина, от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель легковушки доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.