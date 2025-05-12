13 людей загинули під час утилізації прострочених боєприпасів

На Західній Яві в Індонезії щонайменше 13 людей загинули під час утилізації прострочених військових боєприпасів.

Про це повідомляє The Independent, передає Укрінформ.

За словами речника армії Крістомея Сіантурі, серед загиблих дев’ятеро цивільних і четверо військовослужбовців.

Влада розпочала розслідування, яке має встановити, яким чином цивільні дісталися до місця утилізації боєприпасів.

Вибух стався у полі, яке використовується для утилізації боєприпасів, місцеві жителі часто збирають у цьому районі металобрухт.

За рік в Індонезії це вже другий інцидент, пов’язаний із простроченими військовими боєприпасами. У березні минулого року на військовому складі сталася масштабна пожежа, яка спричинила серію вибухів.