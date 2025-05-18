Індійська влада викинула десятки біженців в море, видавши їм рятувальні жилети – ООН

За даними ООН, минулого тижня індійська влада змусила десятки біженців рохінджа (етнічна група у М’янмі, переважно мусульманського віросповідання) зійти з військового судна в море поблизу М’янми після того, як видала їм рятувальні жилети.

Джерело: Associated Press.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило, що щонайменше 40 біженців рохінджа затримали в Нью-Делі і викинули в море індійські військово-морські сили поблизу морського кордону з М’янмою. Біженці — в тому числі діти, жінки і люди похилого віку — допливли до берега, але далі їхнє місцеперебування в М’янмі залишається невідомим.

П’ятеро біженців рохінджа підтвердили агентству Associated Press, що члени їхніх сімей були частиною групи, затриманої індійською владою 6 травня. За їхніми словами, групу (в тому числі 15 християн) доставили на літаку, а потім викинули в море індійські ВМС 8 травня.

Адвокат біженців Ділавар Хусейн повідомив, що сім’ї подали петицію до Верховного суду Індії, закликаючи індійський уряд повернути їх назад до Нью-Делі.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини призначило розслідування того, що воно назвало “недобросовісними, неприйнятними діями”. Агентство ООН закликало індійський уряд утриматися від “негуманного і небезпечного для життя поводження з біженцями рохінджа, включаючи їх репатріацію в небезпечні умови в М’янмі”.

Том Ендрюс, Спеціальний доповідач ООН з питань ситуації з правами людини в М’янмі, назвав цей інцидент “кричущою зневагою до життя і безпеки тих, хто потребує міжнародного захисту” і “нічим іншим, як обурливим”.

“Такі жорстокі дії були б образою людської гідності і являють собою серйозне порушення принципу недопущення примусового повернення, основоположного принципу міжнародного права, який забороняє державам повертати людей на територію, де вони стикаються з загрозою їхньому життю або свободі”, – йдеться в заяві Ендрюса.

Індія не має національної політики чи закону щодо роботи з біженцями. Вона також не є учасницею Конвенції про статус біженців 1951 року і Протоколу до неї 1967 року. Але сотні тисяч біженців-мусульман рохінджа втекли від переслідувань у М’янмі після того, як зазнали утисків у м’янмарському регіоні Ракхайн, де чиновників звинувачують у геноциді.

За даними Міжнародної організації у справах біженців, з приблизно 40 000 біженців рохінджа, які проживають в Індії, щонайменше 22 500 зареєстровані в Агентстві ООН у справах біженців. Багато з них живуть в убогих таборах у різних індійських штатах.

Останніми роками біженці рохінджа зазнають переслідувань і нападів з боку індуїстських націоналістичних груп, які вимагають їхнього вигнання з Індії. Багато з них також утримуються в різних центрах утримання під вартою по всій Індії і вважаються нелегальними іммігрантами. Деяких депортували до сусідніх Бангладеш і М’янми.

Минулого року уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді запровадив суперечливий закон про громадянство, який, на думку критиків, дискримінує мусульманських мігрантів, зокрема рохінджа. // Букви