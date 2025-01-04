13 людей загинули в автобусі, який впав у прірву

3 січня у Колумбії на Панамериканському шосе між містами Пасто та Іпіале громадський автобус впав у прірву. У результаті аварії 13 людей загинули, ще близько 30 зазнали поранень.

Про це пише El Tiempo.

Постраждалих доставили до лікарні, повідомив командир пожежної частини Іпіалеса Джона Мора.

“Мабуть, у транспортного засобу були механічні несправності, через що водій втратив контроль над ним. Під час ліквідації наслідків аварії були труднощі через стан транспортного засобу та через те, що тіла викидалися з машини”, — розповів він.

Свідки події розповіли, що “багато людей залишилися без рук та ніг”. Місцева влада заявила про початок розслідування причин аварії. // Суспільне