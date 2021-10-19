Під Харковом 19-річна дівчина загинула внаслідок травмування потягом

19 жовтня о 14:04 до відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про те, що на залізничному перегоні «Люботин – Нова Баварія» у селищі Пісочині потяг сполученням «Львів – Бахмут» збив дівчину.

Від отриманих травм 19-річна жителька Пісочина загинула на місці.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. На даний час огляд місця події триває, усі обставини трагедії з’ясовуються.

Відділ комунікації поліції Харківської області