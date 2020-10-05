13 школьников потеряли сознание на линейке в Псковской области. Трое детей – в тяжелом состоянии

13 школьников потеряли сознание в ходе торжественной линейки в одной из школ в городе Великие Луки Псковской области.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на руководителя областного комитета образования Александра Седунова.

Потерявшие сознание ученики госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Отмечается, что это дети из разных классов и разных возрастов. У всех взяты анализы, чтобы выяснить причины произошедшего.

Подчеркивается, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, еще 10 в состоянии средней степени тяжести. На месте ЧП работает первый замгубернатора Вера Емельянова. // МК