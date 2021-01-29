ДТП в Днепропетровской области: два человека погибли и еще один в реанимации (фото)

В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП в результате столкновения двух легковых автомобилей.

По данным ГСЧС, в результате аварии погибли два человека и еще один человек в реанимации, передает УНН.

29-го января в 19:42 … поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия которое произошло на автодороге «М-04 Е-25 295км.» вблизи поселка Богуслав Павлоградского района, возникло возгорание легкового транспортного средства.

«… в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей «ВАЗ-2111» 2006 года выпуска и «Mazda-6″ 2016 выпуска, произошло возгорание моторного отсека одного из них. Спасатели начали ликвидацию пожара и высвобождения пострадавших из искореженных автомобилей», — говорится в сообщении.

Спасатели с помощью электрических ножниц и бензореза деблокировали тела двух погибших (мужчины 1976 года рождения и пассажирки — данные устанавливаются) из искореженного автомобиля «ВАЗ-2111».

Проведено отключение клемм аккумулятора автомобиля, проведено смыв ГСМ с автодороги и обеспечено пожарной безопасности на месте происшествия. Водитель автомобиля «Mazda-6» госпитализированы до прибытия пожарно-спасательного подразделения в реанимационное отделение Павлоградской городской больницы № 4 (состояние — тяжелое).

В результате пожара поврежден моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2111» на площади 1 м.кв.

Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.