14 причин, через які водіїв можуть позбавити посвідчення
Згідно з українським законодавством існує 14 правопорушень, за які водії можуть залишитися без прав. Таке обмеження може накладатися як на один день, так і терміном до 10 років, а то й більше.
Про те як можуть карати українських водіїв за порушення на дорозі у коментарі РБК-Україна розповів юрист Клим Братківський.
“Щоб не позбавитися прав на водіння – в стані сп’яніння не сідайте за кермо, а після потрапляння в ДТП не вживайте алкоголь, не залишайте місце ДТП, до якої причетні, зупиняйте авто на вимогу поліцейського, не створюйте аварійної обстановки на дорозі через перевищення швидкості і не сідайте за кермо, якщо на вас вже наклали тимчасове обмеження керувати авто”, – додає Братківський.
Разом з тим, юрист додав, що забрати права не можуть у осіб, які користуються транспортом у зв’язку з інвалідністю. Але тут теж є винятки, зокрема такі випадки, як:
- керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння,
- керування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції,
- невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу,
- залишення місця ДТП, учасниками якої вони є,
- ухилення від огляду на наявність алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.