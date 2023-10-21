Один підліток загинув, інший отримав опіки на залізниці

Пригода сталася сьогодні вночі у вантажному парку станції Слобідка Одеської залізниці.

Повідомлення про травмування неповнолітніх надійшло до поліції від медиків “швидкої допомоги”. Поліцейські територіального підрозділу поліції попередньо встановили, що троє місцевих хлопців 14, 16 та 17 років, повертаючись з парку відпочинку, проходили через вантажний парк залізниці, щоб скоротити шлях. Двоє підлітків, які заради розваги залізли на вагон, отримали ураження струмом, внаслідок чого наймолодший з них загинув на місці, його 16-річного товариша з опіками госпіталізували до лікарні. Третій юнак, який був очевидцем пригоди, не постраждав.

Відомості про цю подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”. Наразі проводяться заходи з встановлення всіх обставин пригоди.

Поліцейські закликають громадян дотримуватись правил поведінки на об’єктах із залізничного транспорту, бути уважними при перетині залізничних колій і в жодному разі не вилазити на вагони та під вагони. Залізниця – місце підвищеної небезпеки!

Відділ комунікації поліції Одеської області