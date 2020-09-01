Легковушка сбила трех криворожан и снесла ситилайт
1 сентября в Покровском районе Кривого Рога случилось ДТП.
По предварительной информации редакции, водитель на Mercedes сбил трех человек, которые переходили дорогу на улице Мусоргского. Также водитель на авто влетел в ситилайт.
На месте происшествия работают инспекторы патрульной полиции. Медики осматривают пострадавших, пока об их состоянии данных нет.
Ранее сообщалось, что в Центрально-Городском районе в результате лобового столкновения легковушки и маршрутки пострадали пять человек. // Первый КриворожскийTweet