Поліція Одещини розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Відділенням поліції № 2 Роздільнянського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області встановлюється місце знаходження Маркової Анастасії, 2008 р.н., яка 22 квітня пішла з дому і досі не повернулася.

Прикмети: зріст 150 см, худорлявої статури, русяве волосся, карі очі.

Була одягнена: у коричневу кофту, спортивні чорні штани, білі кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження дівчини, просимо повідомити до територіального підрозділу поліції за номерами телефонів (048 60) 9 14 53, (048 60) 9 11 45 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області