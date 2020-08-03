За добу в Україні підтвердили ще 990 випадків коронавірусу

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333 пацієнти одужали, 13 — померли.

2 серпня в Україні підтвердили 990 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 333 пацієнти, 13 — померли.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Загалом в країні коронавірусом заразилися 73 158 осіб, хворіє на COVID-19 31 544 людини.

Найбільше нових випадків з останню добу виявили у Львівській (138), Івано-Франківській (119) областях та Києві (102).

Водночас у Донецькій, Луганській, Полтавській і Херсонській областях нових заражень коронавірусом не зафіксували.

Летальні випадки, пов’язані з COVID-19, зареєстровано у Вінницькій (3), Рівненській (3), Львівській (2), Чернівецькій (2), Дніпропетровській (1), Закарпатській (1) областях і Києві (1).

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 73 158 осіб, з них 39 876 одужали, летальних випадків — 1738.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька область — 2815 випадків;
  • Волинська область — 3949 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1438 випадків;
  • Донецька область — 898 випадків;
  • Житомирська область — 1948 випадків;
  • Закарпатська область — 5318 випадків;
  • Запорізька область — 846 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4914 випадків;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8554 випадки;
  • Київська область — 3845 випадків;
  • Львівська область — 9921 випадок;
  • Луганська область — 128 випадків;
  • Миколаївська область — 642 випадки;
  • Одеська область — 3482 випадки;
  • Полтавська область — 459 випадків;
  • Рівненська область — 6270 випадків;
  • Сумська область — 541 випадок;
  • Тернопільська область — 3113 випадків;
  • Харківська область — 3950 випадків;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Хмельницька область — 1189 випадків;
  • Чернівецька область — 6143 випадки;
  • Черкаська область — 954 випадки;
  • Чернігівська область — 900 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, напередодні коронавірус в Україні діагностували у 1112 осіб.

За даними МОЗ, летальність від коронавірусу в Україні становить 2,4%, найвищий показник на Кіровоградщині. // LB.ua

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