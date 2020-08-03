За добу в Україні підтвердили ще 990 випадків коронавірусу

333 пацієнти одужали, 13 — померли.

2 серпня в Україні підтвердили 990 нових випадків коронавірусної хвороби, одужали 333 пацієнти, 13 — померли.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Загалом в країні коронавірусом заразилися 73 158 осіб, хворіє на COVID-19 31 544 людини.

Найбільше нових випадків з останню добу виявили у Львівській (138), Івано-Франківській (119) областях та Києві (102).

Водночас у Донецькій, Луганській, Полтавській і Херсонській областях нових заражень коронавірусом не зафіксували.

Летальні випадки, пов’язані з COVID-19, зареєстровано у Вінницькій (3), Рівненській (3), Львівській (2), Чернівецькій (2), Дніпропетровській (1), Закарпатській (1) областях і Києві (1).

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 73 158 осіб, з них 39 876 одужали, летальних випадків — 1738.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 2815 випадків;

Волинська область — 3949 випадків;

Дніпропетровська область — 1438 випадків;

Донецька область — 898 випадків;

Житомирська область — 1948 випадків;

Закарпатська область — 5318 випадків;

Запорізька область — 846 випадків;

Івано-Франківська область — 4914 випадків;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8554 випадки;

Київська область — 3845 випадків;

Львівська область — 9921 випадок;

Луганська область — 128 випадків;

Миколаївська область — 642 випадки;

Одеська область — 3482 випадки;

Полтавська область — 459 випадків;

Рівненська область — 6270 випадків;

Сумська область — 541 випадок;

Тернопільська область — 3113 випадків;

Харківська область — 3950 випадків;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1189 випадків;

Чернівецька область — 6143 випадки;

Черкаська область — 954 випадки;

Чернігівська область — 900 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, напередодні коронавірус в Україні діагностували у 1112 осіб.

За даними МОЗ, летальність від коронавірусу в Україні становить 2,4%, найвищий показник на Кіровоградщині. // LB.ua