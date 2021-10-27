За інформацією ЗМІ, дівчина залишила вдома передсмертну записку.

У Львові знайшли мертвою 19-річну студентку Анастасію Стахів. Дівчина вийшла з дому вночі 27 жовтня в піжамі й не повернулась.

Про це у Facebook повідомили в Пошуково-рятувальній волонтерській асоціації, яка займалась пошуком Насті.

У повідомленні волонтерів зазначається, що дівчина загинула, проте не наводиться жодних подробиць. Водночас видання Zaxid.net з посиланням на інформацію джерел у правоохоронних органах повідомляє, що тіло дівчини знайшли у воді на Піскових (Алтайських) озерах, приблизно за 1,7 км від її дому.

Zaxid.net стверджує, що вдома в Анастасії знайшла записку про те, що вона має намір вчинити самогубство. // УНІАН