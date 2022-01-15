При сходженні на Говерлу згинув турист, ще двоє отримали травми

При сходженні на Говерлу загинула одна людина, двоє осіб отримали травми.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

“15 січня об 11:15 при сходженні на гору Говерла, Надвірнянського району, загинула 1 особа та 2 отримали травми різних ступенів тяжкості”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що станом на 13:30, туриста з травмою ноги рятувальники спускають з гори, водночас рятувальники прямують ще до однієї травмованої особи.

До загиблого слідують працівники Нацполіції для проведення слідчих дій.

“Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено мобільно-оперативну групу… Всього 28 осіб та 5 одиниць техніки”, — зазначається в повідомленні.