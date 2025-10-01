У США розпочався шатдаун – призупинення роботи уряду

Головним «каменем спотикання» стали суперечки щодо бюджету та охорони здоров’я

Голосування в Сенаті у вівторок за продовження фінансування після опівночі провалилося (55 голосів «за» при необхідних 60), практично гарантувавши, що федеральні установи з середи 1 жовтня будуть змушені зупинити всю діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, політичний параліч настав на тлі заяв президента Дональда Трампа, який пригрозив скасувати програми, що підтримуються демократами, і звільнити ще більше федеральних службовців, якщо уряд припинить роботу.

Головним «каменем спотикання» стали суперечки щодо бюджету та охорони здоров’я. Демократи наполягають на тому, що будь-який законопроєкт про витрати має включати додаткові постійні субсидії за Законом про доступну медичну допомогу, термін дії яких закінчується наприкінці року. Без цього витрати на охорону здоров’я для 24 млн американців різко зростуть.

Республіканці наполягають на тому, що питання охорони здоров’я та бюджету слід розглядати окремо, звинувачуючи демократів у політичному шантажі.

Лідер республіканців у Сенаті Джон Тьюн заявив, що палата знову голосуватиме за законопроєкт у середу, але шанси на швидке вирішення конфлікту виглядають низькими.

«Шатдаун» стосується $1,7 трлн, які фінансують приблизно чверть загального бюджету уряду США. Призупинення роботи призведе до закриття офісів, що проводять наукові дослідження, обслуговування клієнтів та іншу некритичну діяльність. Десятки тисяч працівників, які займаються «несуттєвою» роботою, будуть відправлені додому без збереження заробітної плати. Військовослужбовці, прикордонники та інші особи, які виконують «суттєву» роботу, залишаться на посадах, але не отримають зарплату, доки Конгрес не вирішить проблему. Авіакомпанії попередили про уповільнення рейсів. Міністерство праці не опублікує щомісячний звіт про безробіття. Адміністрація малого бізнесу припинить видавати позики.

Ситуація ускладнилася заявами президента Трампа, який пригрозив масовими звільненнями федеральних службовців у разі «шатдауну».

«Ми звільнимо багатьох людей», – сказав він журналістам, додавши, що це будуть, імовірно, «демократи».

Ця загроза посилює вже наявний відтік кадрів з уряду. Цього тижня понад 150 тис працівників мають залишити федеральні штати після викупу активів, що є найбільшим відтоком за 80 років. Міністерство юстиції та Адміністрація соціального забезпечення у службових записках вже звинуватили демократів у майбутньому припиненні роботи, порушуючи давні норми захисту державних службовців від партійного тиску.

Нагадаємо, на тлі таких політичних розбіжностей світові ціни на нафту знизилися у вівторок, продовжуючи різке падіння попереднього дня. Падіння, окрім загрози «шатдауну», зумовлене побоюваннями щодо майбутнього надлишку пропозиції на ринку.