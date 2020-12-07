В российской Астрахани в бассейне отравились хлором не менее 30 человек, большинство дети

Число госпитализированных после отравления хлором в бассейне в Астрахани увеличилось до 30 человек, среди них — 21 ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области в понедельник, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС и местные издания “Пункт А” и “Астрахань.Ру”.

“По состоянию на 13:00 (11:00 по киевскому времени) в медучреждения города Астрахани госпитализировано 30 человек, 21 ребенок — в ОДКБ, девять взрослых — в ГКБ № 3”, — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве региона сообщали о 26 пострадавших. Предварительный диагноз — острое отравление хлором. Отмечалось, что все пострадавшие находятся в сознании. Состояние 13 детей оценивалось как средней степени тяжести, шестеро детей, по данным Минздрава области, находятся в реанимации на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации, родителям детей разрешили их посетить.

В пресс-службе администрации региона ТАСС также добавили, что бассейн “Динамо”, где произошел инцидент, останется закрытым минимум до конца года.

“Губернатор (области) поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации, сам бассейн будет закрыт минимум до конца года. Там будут проветривать помещения, проводить вымывание помещений и чаши”, — сказала собеседник агентства.

“По предварительной информации следственного комитета, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев”, — сообщили журналисты “Астрахань.Ру”.