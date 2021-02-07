В Украине обнаружили 3370 новых случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки, 6 февраля, в Украине обнаружили 3370 новых случаев коронавируса COVID-19. Заболели 188 детей и 96 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за сутки:

госпитализированы – 1869 человек;

летальных исходов – 81;

выздоровели – 2297 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 19 500 (в том числе методом ПЦР – 15690, методом ИФА – 3810).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1244849 человек;

выздоровели – 1073046 человек;

летальных исходов – 23 597;

проведения ПЦР-тестов – 6391722.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (454), Одесской (212), Львовской (202), Днепропетровской (198) областях и в г.. Киев (197). // Буквы