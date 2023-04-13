На Львівщині внаслідок потрійної ДТП загинув водій легковика (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 12 квітня, близько 11.40, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Янгелівка Золочівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: вантажівки «Mercedes Benz Actros», якою керував 56-річний чоловік, особисті дані якого уточнюються, вантажівки «DAF» під керуванням 47-річного жителя Рівненської області та автомобіля «Toyota Camry», яким керував 61-річний киянин.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика помер на місці події. Водій «Mercedes Benz Actros» та пасажирка «Toyota Camry», 61-річна киянка, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області