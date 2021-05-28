16-річна жителька Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле

Вона повідомила про бажання проживати на території вільної України.

У четвер ввечері на позиції Збройних сил Україні біля Верхньоторецька вийшла 16-річна дівчина. Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, вона перейшла мінне поле, щоб втекти з окупованої Росією території.

«Вона разом з бабусею, яка є її опікуном, проживає у м. Горлівка та має паспорт так званої «Донецької народної республіки». Неповнолітня, перетнувши мінні поля, свідомо прийшла на лінію розмежування смт. Верхньоторецьке. Вона повідомила про бажання проживати на території неокупованої України. Зі слів дівчини, вона має родичів на Західній Україні», — йдеться в повідомленні.

Наразі дівчиною опікується ювенальна поліція Донеччини та соціальна служба. ЇЇ оглянули медики, тілесних ушкоджень не має. З дівчиною працюють психологи.

До встановлення всіх обставин неповнолітня перебуватиме у притулку під наглядом поліцейських та працівників органів опіки дітей.

Нагадаємо, що Горлівка з 2014 року знаходиться на окупованій Росією території. // LB.ua