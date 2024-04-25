Двоє людей загинули в результаті вибуху в пункті прийому металу на Львівщині

Ще одна людина у важкому стані.

У середу, 24 квітня, на Львівщині двоє людей загинули через вибух невідомого предмета. Ще одна жінка перебуває у лікарні у важкому стані. Інформацію про вибух підтвердили в пресслужбі ДСНС. А як повідомили LVIV.MEDIA джерела у правоохоронних органах, вибух стався на приватній території у селі Старий Яр, що на Яворівщині, де був облаштований пункт прийому металу.

Внаслідок вибуху невідомого предмета загинули двоє людей: 42-річна власниця пункту прийому металу та 54-річний чоловік, який привіз брухт. Ще одна жінка, віком 58 років, сильно постраждала і зараз перебуває у лікарні у важкому стані.

Як розповів журналістам LVIV.MEDIA міський голова Яворова Ігор Грабовський, 58-річна мешканка села попросила сусіда допомогти відвезти до пункту прийому металолом, який вона зібрала під час прибирання на подвір’ї. Разом вони відправилися до села Старий Яр. Під час зважування металолому у пункті прийому один з предметів у вантажі вибухнув.

Правоохоронці відкрили за фактом вибуху кримінальне провадження та з’ясовують його обставини та причини.