17-річний синок, який викрав у батька авто і погнав п‘яний кататися, як водиться втрапив у халепу (відео)

17-річний хлопець, якому через місяць буде 18, випив із другом два пива (за його словами). Алкоголю їм було замало, а тому один із них взяв у батька без дозволу автівку Mercedes і вони поїхали кататися Києвом.

На Кільцевій, біля Шпалерного ринку, 17-річний керманич порушив ПДР. Це помітили патрульні і подали сигнал про зупинку автівці. Молодий і гарячий зупинятися не став, а навпаки — почав тікати.

В кінцевому результаті — він помчав додому і намагався залетіти у підземний паркінг, автоматичні ворота не встигли відчинитися і він їх роботу трохи «відкоригував». Як і зовнішній вигляд багажника на даху Mercedes.

Результат на приладі Драгер — 0,84 проміле. Явно не «дві пива».

Відео: Варта Голосієва

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