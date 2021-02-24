20-летняя писательница из Одессы умерла в московской квартире от голода

Восходящая звезда литературного мира писательница Аделина Шелдон найдена мертвой в квартире на юго-западе столицы. По одной из версий, девушка стала жертвой модных диет.

22 февраля в полицию обратился владелец жилища в районе Зюзино, 59-летний Игорь (имя изменено). Мужчина рассказал, что с января прошлого года в его квартире проживала 20-летняя квартирантка Аделина Шелдон.

— Мы познакомились с Аделиной несколько лет назад, — рассказал мужчина, — когда она еще в первый раз сняла у нас квартиру. Она была необыкновенная девушка, очень образованная, воспитанная, скромная. Как будто из девятнадцатого века. Это и все соседи отмечали.

Мы не раз с ней дискутировали на тему истории XVIII-XIX веков. И, надо отдать должное, ее познания впечатляли. Мы с женой не приставали к ней с расспросами, поэтому про личную жизнь особо не знаем. Только то, что она рассказывала сама.

Знаю, что она родом из Одессы, с родственниками особо отношения не поддерживала. Только с мамой. О работе своей тоже мало говорила, вскользь упоминала, что книги пишет, все про какие-то проекты твердила.

Прожив год, она уехала. Сказала, что по работе. А в январе 2019 года сама позвонила и заявила, что планирует вернуться в Москву и хотела бы по возможности опять арендовать нашу квартиру. Мы, конечно, были не против, все равно жилье пустовало. Помню, в аэропорту ее встречал, еще обратил внимание, что на чемодане наклейки из Белоруссии. Удивился немного, думал, она на родину летала. Аделина отдала деньги за квартиру за первый месяц. Сказала, что как только сдаст проект, получит гонорар. Но, по всей видимости, что-то пошло не так. А потом пандемия началась.

Она и сама не раз говорила, что с работой все плохо. За жилье не платила, но мы и не требовали. Не выгонять же ее на улицу? Жена даже предлагала помочь устроить Аделину репетитором, она ведь несколько иностранных языков знала. Но та ни в какую.

По словам мужчины, 4 февраля он общался с писательницей по телефону, она ни на что не жаловалась. Спустя пару недель супруга Игоря несколько раз пыталась дозвониться до квартирантки, но та не брала трубку и не отвечала на сообщения. Тогда мужчина и решил съездить проверить, все ли в порядке.

На звонки в дверь никто не открывал, открыть своим ключом хозяин тоже не мог, так как замок был закрыт изнутри. Мужчина вызвал слесаря и только таким образом смог попасть вовнутрь. В комнате, недалеко от кровати, без признаков жизни лежала молодая писательница. Было понятно, что девушка скончалась несколько дней назад. Игорь тут же вызвал полицию и «скорую».

Следов насильственной смерти стражи правопорядка не нашли. По одной из версий, девушка изводила свой организм сухим голоданием. Об этом она на протяжении последнего года писала в личном дневнике. В доме почти не было еды. Видимо, в какой-то момент ей стало плохо, а вызвать врачей было, увы, некому. Писательница вела затворнический образ жизни, на улицу почти не выходила. Никто из соседей даже не видел, чтобы к ней приходили гости.

Ранее в своих интервью девушка не раз упоминала, что придерживается здорового образа жизни и следит за питанием. Например, как и герои ее книг, не употребляет в пищу свинину.

Справка «МК» : «Аделина Шелдон — уроженка Украины. Начала писать в 12 лет, а с 15 является студенткой Эдинбургского университета по специальности «Бизнес и экономика». Автор первой книги «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков. Увлекалась конным спортом, выездкой и конкуром. Занималась танцами, классической хореографией и бальными, игрой на фортепиано». // МК