22-річний чернівчанин та його 18-річна наречена загинули у Португалії

Трагічна аварія трапилася у Португалії. У ДТП загинули молоді хлопець та дівчина. Родичі загиблих просять допомогти перевезти тіла до України.

У четвер, 18 березня, у трагічній ДТП в Португалії загинув 22-річний чернівчанин та його наречена. Про це ІА АСС розповіли родичі загиблих.

Попередньо відомо, що автомобілі їхали в різних напрямках, але водій одного з них не впорався з керуванням.

Коли на місце аварії приїхали рятувальники, двоє молодих українців були вже без свідомості. Хлопець та дівчина були затиснуті у кузові автомобіля. Пожежникам довелося витягувати їх спеціальними засобами, щоб можна було розпочати реанімацію, але, на жаль, врятувати людей не вдалося. Причини аварії встановить поліція.

Журналістам ІА АСС стало відомо, що 22 річний чернівчанин довгий час жив за кордоном з батьками в Португалії. Його нареченій було 18 років. 17 березня пара подала документи на розпис. У день трагедії, 18 березня, загиблий взяв вихідний і хотів провести час разом з нареченою. Особи загиблих українців встановили за прізвищем у чеках з супермаркета.