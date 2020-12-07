На Николаевщине разыскивают пропавшего подростка (фото)

Кривоозерским отделением полиции Врадиевского отдела полиции ГУНП в Николаевской области разыскивают несовершеннолетнего Александра Штыма, который ушел из дома 5 декабря и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщили на странице в Facebook «Розыск детей ГУНП в Николаевской области при содействии ЧАО Киевстар» .

«Разыскивается несовершеннолетний Штым Александр Васильевич, 15.03.2004 года рождения, который в ночь на 05.12.2020 ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся», — говорится в сообщении.

Был одет: шапка черного цвета, темно-зеленая зимняя куртка длиной ниже колен, джинсы черного цвета, обувь черного цвета с красными шнурками, портфель коричневого цвета.

Приметы: на вид 15-17 лет, рост около 170 — 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы короткие черного цвета.

При наличии любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просят сообщить по телефонам: 0636360900, 0687578861, 0683969803. // Преступности.НЕТ