Новый печальный «рекорд»: в Украине за сутки – более 3800 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 25 сентября, в Украине зафиксировали 3833 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.

Об этом свидетельствуют данные аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

С начала эпидемии коронавируса в стране подтвердили 195 504 случаев заражения.

За текущие сутки в результате заражения коронавирусом умерли 76 пациентов с COVID-19.

Выздоровели 1740 пациентов.

Наибольшее количество случаев инфицирования зафиксирована в городе Киев – 447, Харьковской (380), Тернопольской (284) и Одесской (264) областях. // Буквы