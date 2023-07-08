23 людини постраждали у ДТП з автобусом на Уманщині

Автопригода сталася близько 02:00 години ночі, поблизу села Доброводи Уманського району. Одного водія та 22 пасажирів доставили до лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Автобус здійснював рейс за маршрутом «Хмельницьк-Кременчук». На момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі перебував 41 пасажир.

Правоохоронці попередньо встановили, що 56-річний водій транспортного засобу «EOS» на заокругленій ділянці дороги вліво не обрав безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки. Внаслідок автобус виїхав за межі правого краю проїзної частини дороги та перекинувся.

56-річний водій автобуса та 22 пасажири, в тому числі троє неповнолітніх, зазнали травм різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області