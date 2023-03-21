На Вінниччині загинув водій «ВАЗу», який врізався у дерево (фото)

18 березня у Гайсинському районі загинув 27-річний житель Іллінецької громади. Не впоравшись з керуванням, чоловік з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Травми, отримані водієм, виявились несумісні з життям.

Аварія сталась близько 13 години на автодорозі між населеними пунктами Шабельня та Дашів.

На місці ДТП проведені першочергові слідчі дії. Остаточні обставини та причини автопригоди будуть встановлені після проведення ряду експертиз.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області