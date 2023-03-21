На Вінниччині загинув водій «ВАЗу», який врізався у дерево (фото)

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18 березня у Гайсинському районі загинув 27-річний житель Іллінецької громади. Не впоравшись з керуванням, чоловік з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Травми, отримані водієм, виявились несумісні з життям.

Аварія сталась близько 13 години на автодорозі між населеними пунктами Шабельня та Дашів.

поліція розслідує обставини аварії, у якій загинув водій «вазу»

На місці ДТП проведені першочергові слідчі дії. Остаточні обставини та причини автопригоди будуть встановлені після проведення ряду експертиз.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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