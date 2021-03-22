У Коростишеві у ДТП загинуло троє молодих людей, серед них неповнолітня дівчина

Троє молодих людей загинули внаслідок ДТП у Коростишеві. Про це у ході брифінгу повідомив начальник ГУНП області Юрій Олійник.

Аварія сталась вчора близько першої години ночі у Коростишеві. 20-річний хлопець, перебуваючи за кермом автомобіля «Фольксваген Пасат» вирішив здійснити випередження попутного легковика. Втім під час маневру сталось бокове зіткнення, внаслідок чого «Фольксваген» влетів у колесовідбійник, а потім протаранив припарковану на узбіччі дороги фуру.

Внаслідок аварії водій легковика та двоє пасажирів — 21-річний хлопець та 16-річна дівчина загинули на місці події. Третього пасажира — 21-річного хлопця шпиталізували до лікарні, у нього у крові виявили 1,99 проміле алкоголю.

За словами єдиного, хто вижив у ДТП, перед аварією компанія вживала алкоголь на околиці Коростишева, після цього загиблий водій рухався дорогою із значним перевищенням швидкості.

Нині всі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження. // «Замкова гора»