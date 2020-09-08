Для виявлення порушників на дорогах поліція впроваджує «фантомні патрулі»

Досвід передових практик у сфері безпеки дорожнього руху доводить, що на ряду з системою автоматичної фіксації, повинні працювати системи фіксації правопорушень у неавтоматичному режимі. Одним з ефективних методів – фіксація поліцейськими у русі поліцейського авто.

Про це сьогодні, 8 вересня, під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному. Це надає можливість поліцейському бути мобільним та забезпечує додатковий момент превенції порушень. Наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено. А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів», — розповів Олексій Білошицький.

Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом’яков зазначив, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, з’являться в найближчі декілька років.

«Все буде фінансуватися з державних програм. Всі закупівлі та тендери є абсолютно прозорими, будь ласка, слідкуйте», — додав він.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що майбутня система контролю швидкості в Україні складатиметься з декількох частин

«Перша частина — це стаціонарні камери, які встановлені в місцях підвищеної аварійності і про них знають всі водії. Друга частина – це камери, які встановлюють в поліцейські авто. А третя – це камери типу TruCam», — наголосив він.

Департамент комунікації МВС України