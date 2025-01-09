На заміну ОАСК влада проштовхує повністю ручний суд без участі міжнародних експертів у процесі відбору

Верховна Рада вчетверте відмовилася від запуску незалежного суду на заміну скандального Окружного адміністративного суду (ОАСК) всупереч вимогам Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Європейського Союзу. Новий суд хочуть запустити без участі міжнародних експертів у процесі відбору суддів, хоча це є прямою вимогою МВФ та ЄС.

Проте замість недосконалого законопроєкту №12368, депутати проголосували за основу ще гірший проект нардепа від фракції “Батьківщина” Сергія Власенка №12368-1, який взагалі не передбачає створення нового суду.

Натомість Власенко пропонує фактично реінкарнувати ОАСК у вигляді Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС), повернути йому більшість повноважень ОАСКУ, а добір суддів залишити без участі міжнародних експертів взагалі.

Як наслідок – влада створить під себе повністю контрольований суд. Через це бізнес та громадяни фактично не зможуть ефективно протидіяти незаконним рішенням влади. Адже від рішення КМОАС зокрема залежатиме зокрема розгляд справ громадян та бізнесу проти ряду центральних органів влади, наприклад Кабміну та Нацбанку з вимогою скасувати їхні рішення, а також конкурси на керівні посади в НАБУ, НАЗК, САП, БЕБ.

Варто нагадати, що саме нардеп Власенко разом Юлією Тимошенко та іншими депутатами є авторами одного останніх подань до Конституційного Суду України. У ньому він вимагає визнати неконституційним участь міжнародних експертів у відборах на ТОП посади в Україні. Так, Власенко з іншими депутатами вимагає визнати неконституційними усі конкурсні процедури запроваджені в останні роки в судовій та правоохоронній системі (конкурси до ВККС, Конституційного Суду, НАБУ, НАЗК, САП та інші).

Важливо, що усі ці процедури запроваджені на вимогу суспільства та міжнародних партнерів. Від останніх за впровадження таких конкурсних процедур Україна отримувала гроші до бюджету.

Нагадаємо, перед повномасштабним вторгненням участь міжнародних експертів у відборах суддів в Україні критикував також особисто владімір путін. // Центр протидії корупції